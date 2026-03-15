Castilla y León vota pendiente de los pactos PP-Vox y con la guerra en Irán como agente movilizador de la izquierda

La región más extensa de España acude este domingo a las urnas. Por segunda vez en la historia democrática Castilla y León celebra elecciones al margen del resto de comunidades autónomas y lo hace pendiente de que se resuelvan los pactos entre PP y Vox tras los comicios en Extremadura y Aragón. La cita electoral de este domingo también llega en pleno conflicto en Oriente Medio, elemento que puede ser clave en la movilización de parte del electorado de izquierdas.

Los comicios pretenden ser, además, un termómetro del estado de la política nacional, teniendo en cuenta que son los terceros a nivel autonómico en menos de cuatros meses y que todavía está pendiente que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ponga fecha a las elecciones en Andalucía.

Expertos y politólogos apuntan otros elementos a tener en cuenta este domingo: la distancia a la que quedarán el PP y el PSOE, la capacidad de Vox de lograr el 20% de los sufragios y también el papel de los partidos más pequeños y regionalistas, ya que podrían acabar decantando la balanza en caso de un resultado muy estrecho.

Los pactos entre el PP y Vox, a la espera de Castilla y León Tras semanas de negociaciones, el Partido Popular y Vox no se han puesto de acuerdo en Extremadura para armar un pacto de Gobierno; tampoco en Aragón ambas formaciones han sido capaces de acordar los cargos de la mesa del parlamento autonómico. "Las negociaciones en Extremadura y en Aragón no se van a culminar antes de que se vote en Castilla y León porque hay una dinámica de enfrentamiento entre Vox y el PP para intentar captar votantes", explica en declaraciones a RTVE Noticias el profesor titular de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid, Pablo Simón. "Tiene cierto sentido que quieran postergar que las negociaciones se desarrollen. El PP tiene más prisa pero a Vox no le interesa ahora escenificar acuerdos con los populares, porque al final están compitiendo por el mismo tipo de votante", reflexiona. Así cierran las encuestas en Castilla y León: el PP ganaría sin sumar más escaños y Vox crecería por encima del 20% Lluís Orriols, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, también sostiene que ambos partidos lleguen a un acuerdo tras los comicios de este domingo. "Es normal que en contextos electorales se busque no contagiar con pactos postelectorales", asegura a RTVE Noticias.

El reto de la ultraderecha: la cota del 20% Orriols, además, apunta a la importancia de analizar si Vox logra escalar en porcentaje de votos y consigue acercarse cada vez más a los populares: "Tenemos ahí una lucha entre un PP hegemónico y un Vox que le está recortando espacio". Por ello, constata que las elecciones de Castilla y León son especialmente importantes para el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. "Si lo miramos en términos comparativos, estos comicios son más importantes para el PP. Según los resultados tendrá que tomar una decisión sobre cuál debe ser su estrategia, si opta por combatir a la extrema derecha o si se mimetiza. La sociedad deberá preguntarse entonces qué ha sido del gran partido conservador de España", teoriza el doctor en ciencia política por Oxford. Para Pablo Simón hay una cifra que puede ser determinante para la formación de Santiago Abascal: "Para Vox lo importante es acercarse a la cota del 20%, está en una dinámica de crecimiento".

El papel de la izquierda y la posible movilización por la guerra en Irán A diferencia de las elecciones en Extremadura y en Aragón, las encuestas y predicciones no muestran un descalabro tan grande del Partido Socialista en Castilla y León. "La izquierda sigue teniendo malos resultados, pero aquí el PSOE lo hace mejor. Es importante tener en cuenta el hecho de que el PP lleva gobernando en Castilla y León 40 años y está desgastado, y que el PSOE tiene un candidato que no está directamente relacionado o asociado a Pedro Sánchez", explica Simón. El profesor de Ciencia Política en la universidad Carlos III de Madrid también reflexiona sobre la campaña que ha hecho el candidato socialista, Carlos Martínez, y su arraigo al territorio. "Este señor es el alcalde de Soria. Muy importante que sea un candidato local, un candidato que se adapta al terreno. La combinación de un candidato autónomo y el desgaste del PP tras 40 años de Gobierno, todo combinado, es lo que explica el porqué de que la distancia entre PP y PSOE en Castilla y León será menor de la que se ha visto en otros territorios", remarca. Comparador de programas electorales de Castilla y León 2026: las propuestas de los partidos Otro elemento a tener en cuenta en los comicios de este domingo es la posible movilización de parte del electorado que ve con buenos ojos la postura que ha adoptado España en el conflicto en Oriente Medio. "Creo que estamos en un momento en el que la guerra en Irán puede ser un agente movilizador de la izquierda. El Gobierno de Pedro Sánchez lo ha conectado de manera inteligente con el eslogan del 'no a la guerra' con el que ha crecido una generación entera", apunta el politólogo Lluís Orriols. Ahora bien, también indica que el conflicto puede alargarse y que esta situación le puede ir a la contra al Ejecutivo. "Las derivadas negativas como la inflación puede que no afecten en este domingo electoral, pero esta cuestión sí que podría ser importante y determinante para el Gobierno en futuros domingos electorales", concluye el profesor universitario, experto en comportamiento electoral.