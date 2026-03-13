Dónde ver y seguir las elecciones en Castilla y León 2026 a través de RTVE

RTVE dedica toda una cobertura especial a las elecciones en Castilla y León este 15 de marzo, con información minuto a minuto en RTVE.es, conexiones en directo en TVE y RNE, avances informativos a lo largo de toda la jornada y datos en tiempo real sobre el desarrollo de las votaciones.

El canal 24 horas ofrecerá programación electoral, con conexiones en directo desde las 8:00 horas sobre la constitución de las mesas, la apertura de los colegios y la votación de los candidatos con representación en las Cortes autonómicas.

Dentro de esta programación electoral habrá avances informativos en La 1 y el canal 24 a cargo de Lluís Guilera a las 09:00 y a las 13:55 y a partir de las 19:45 horas, se emitirá el especial informativo Castilla y León decide con Pepa Bueno desde Valladolid y Alejandra Herranz. También se ofrecerán en directo los primeros datos del escrutinio provisional que ofrecerá la Consejería de la Presidencia cuando sean significativos y comiencen a consolidarse.

Los datos de participación, a partir de los avances que dará la Junta de Castilla y León desde el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid — que funcionará durante como Centro Coordinador de Seguimiento y Difusión de Datos — se emitirán en directo a las 12:00, a las 14:30, y a las 18:30.

Radio Nacional de España ofrecerá información en todos los boletines de la jornada del domingo. Y a las 19:45 horas arrancará en RNE y Radio 5 Todo Noticias un especial informativo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso que estará en todos los puntos de la jornada electoral, informará de todo lo ocurrido hasta el cierre de los colegios y analizará los resultados en vivo según vaya avanzando la noche.

Especial electoral en RTVE Noticias El especial electoral Castilla y León ofrece los perfiles de los candidatos, reportajes que radiografían la situación de la comunidad, los sondeos y un comparador de programas electorales para analizar las propuestas de las distintas formaciones con representación. Los enviados especiales de RTVE Noticias relatarán minuto a minuto las novedades de la jornada electoral. Al cierre de los colegios, Datos RTVE publicará los resultados en tiempo real, con análisis, claves de la votación y todos los mapas y gráficos del escrutinio y posterior resultado. Además, la responsable de este departamento, Paula Guisado, explicará todos los detalles en el especial de TVE ‘Castilla y León decide’. Toda la programación de la jornada electoral podrá seguirse también en RTVE Play, RNE Audio y las redes sociales de RTVE Noticias, con seguimiento minuto a minuto, directos y análisis de la jornada.