Dónde ver y seguir las elecciones en Castilla y León 2026 a través de RTVE
- RTVE.es ofrecerá su minuto a minuto, avances en tiempo real y su especial con el comparador de programas
- Desde las 19:45 horas se emitirá el especial Castilla y León decide con Pepa Bueno y Alejandra Herranz
RTVE dedica toda una cobertura especial a las elecciones en Castilla y León este 15 de marzo, con información minuto a minuto en RTVE.es, conexiones en directo en TVE y RNE, avances informativos a lo largo de toda la jornada y datos en tiempo real sobre el desarrollo de las votaciones.
El canal 24 horas ofrecerá programación electoral, con conexiones en directo desde las 8:00 horas sobre la constitución de las mesas, la apertura de los colegios y la votación de los candidatos con representación en las Cortes autonómicas.
Dentro de esta programación electoral habrá avances informativos en La 1 y el canal 24 a cargo de Lluís Guilera a las 09:00 y a las 13:55 y a partir de las 19:45 horas, se emitirá el especial informativo Castilla y León decide con Pepa Bueno desde Valladolid y Alejandra Herranz. También se ofrecerán en directo los primeros datos del escrutinio provisional que ofrecerá la Consejería de la Presidencia cuando sean significativos y comiencen a consolidarse.
Los datos de participación, a partir de los avances que dará la Junta de Castilla y León desde el Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid — que funcionará durante como Centro Coordinador de Seguimiento y Difusión de Datos — se emitirán en directo a las 12:00, a las 14:30, y a las 18:30.
Radio Nacional de España ofrecerá información en todos los boletines de la jornada del domingo. Y a las 19:45 horas arrancará en RNE y Radio 5 Todo Noticias un especial informativo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso que estará en todos los puntos de la jornada electoral, informará de todo lo ocurrido hasta el cierre de los colegios y analizará los resultados en vivo según vaya avanzando la noche.
Especial electoral en RTVE Noticias
El especial electoral Castilla y León ofrece los perfiles de los candidatos, reportajes que radiografían la situación de la comunidad, los sondeos y un comparador de programas electorales para analizar las propuestas de las distintas formaciones con representación.
Los enviados especiales de RTVE Noticias relatarán minuto a minuto las novedades de la jornada electoral. Al cierre de los colegios, Datos RTVE publicará los resultados en tiempo real, con análisis, claves de la votación y todos los mapas y gráficos del escrutinio y posterior resultado. Además, la responsable de este departamento, Paula Guisado, explicará todos los detalles en el especial de TVE ‘Castilla y León decide’.
Toda la programación de la jornada electoral podrá seguirse también en RTVE Play, RNE Audio y las redes sociales de RTVE Noticias, con seguimiento minuto a minuto, directos y análisis de la jornada.
Este domingo 15 de marzo se celebran las elecciones en Castilla y León que podrán seguirse a partir de las 08:00 horas en TVE así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de RNE.
Un total de 46 profesionales de la comunicación han tramitado su acreditación personal para cubrir el evento, según ha trasladado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, 4 de ámbito nacional y 13 regionales, procedentes tanto de esta como de otras comunidades autónomas.