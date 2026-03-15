Elecciones Castilla y León 2026, en directo hoy: Dos millones de castellanoleoneses, llamados a las urnas este domingo
- Este domingo 15 de marzo los ciudadanos eligen a los próximos 82 procuradores de las Cortes de Castilla y León
Más de dos millones de electores tienen este domingo una cita con las urnas en Castilla y León. La comunidad elige a los 82 procuradores que ocuparán otros tantos escaños en Cortes autonómicas. Es uno más de los que se eligieron en las pasadas elecciones. El partido ganador tendría que lograr la mayoría absoluta de 42 escaños para gobernar sin apoyos, aunque los resultados de las encuestas auguran que serán necesarios pactos.
La de este domingo es la tercera cita del presente ciclo electoral, tras los comicios adelantados en Extremadura y Aragón. En Castilla y León las elecciones se celebran cuando toca y no se ha adelantado, a pesar de que el el actual Gobierno, del PP, gobierna en minoría desde julio de 2024, fecha en la que salieron de los Ejecutivos regionales los miembros de Vox.
A continuación, vamos a contarles, en directo, como se desarrolla la jornada electoral en esta comunidad, que, con más de 95.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa de España.
En directo, elecciones en Castilla y León 2026 hoy
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7:50
En esta noche electoral, además de hacer una lectura del panorama general, merecerán un análisis los resultados en función del tamaño de los municipios. Hace cuatro años, el PP era la fuerza ganadora clara en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
A partir de ese tamaño, el PSOE recibía más votos. Una mayor proporción de población urbana —como la que tienen Burgos y Valladolid— suele favorecer a fuerzas de izquierdas, pero el PP aspira también a recuperar ese espacio y Vox está siendo competitivo de forma transversal.
Los partidos siguen recibiendo el mayor porcentaje de su voto del ámbito urbano porque en los municipios de más de 10.000 habitantes es donde reside la mayor parte del censo, pero el peso del voto rural está cambiando.
En el caso del PP y el PSOE, este peso ha disminuido, mientras que se ha disparado en Vox, que ha pasado de que su voto fuera principalmente urbano —en 2015 solo el 28% de su electorado era rural— a alcanzar cerca del 47% de sus votos en localidades por debajo de los 10.000 habitantes.
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7:43
En 2015, a Juan Vicente Herrera le bastó el apoyo parlamentario de Ciudadanos, pero en 2019 Alfonso Fernández Mañueco formó gobierno de coalición con los naranjas.
Tres años después, adelantó las elecciones intentando mejorar su resultado, pero cambió la dependencia de Cs por la de Vox, que entró por primera vez en un gobierno autonómico, aunque lo abandonó dos años después.
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7:40
Castilla y León es una región considerada conservadora en la que el bloque de derechas ha rebasado el 50% del voto en siete de las 11 elecciones autonómicas.
Desde 1991 a 2015, el PP gobernó con mayoría absoluta, pero desde 2015 el bloque conservador ha sufrido una fragmentación que ha obligado a los ‘populares’ a pactar: primero con Ciudadanos y luego con Vox.
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7:36
Cuando las elecciones se celebran "desacopladas" de las municipales, suele movilizarse un electorado más fidelizado y envejecido, mayoritario en el medio rural y en provincias más conservadoras.
Castilla y León tiene una de las poblaciones más envejecidas de España y un fuerte peso de mayores en el censo. Y es precisamente esta población de mayor edad la que más segura se muestra de que irá a votar este domingo.
Ocho de cada diez mayores de 65 años afirman que acudirán “con toda seguridad” a votar, frente al 54,5% de los menores de 25 años, según el sondeo preelectoral del CIS.
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7:32
En qué hay que fijarse en las elecciones de Castilla y León: participación, posible ascenso de Vox y gobernabilidad. Por DatosRTVE: Ana Martín Plaza y José Á. Carpio
Las encuestas apuntan a que el partido de Abascal podría lograr en torno al 20% de los apoyos. El electorado más predispuesto a votar es el mayor de 65 años, el más favorable al bipartidismo.
La participación media en las elecciones autonómicas de Castilla y León, desde 1983 a 2022, es del 70,5%. El año con mayor participación fue 2003, cuando alcanzó el 74,7%, es decir, cuando fueron a votar tres de cada cuatro electores, incluyendo a las personas censadas como residentes ausentes en otros países.
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7:28
Contar lo rural para hacerlo viral: las redes sociales y otra manera de reivindicar a Castilla y León desde la juventud. Por Félix Donate Mazcuñán
Jóvenes castellanos y leoneses han encontrado en las redes sociales un altavoz para poner en valor su tierra. "La idea de Castilla y León como sitio aburrido del que huir, es justo lo que queremos cambiar", cuentan a RTVE Noticias
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7:22
Quién es quién en las elecciones de Castilla y León: un presidente que quiere gobernar solo y dos alcaldes, entre los candidatos. Por Mª Carmen Cruz Martín
Entre los candidatos, hay cuatro caras nuevas (PSOE, Vox, UPL y Podemos-AV) y tres (PP, SY y XAV) vuelven a repetir. Hay 131 candidaturas de 26 formaciones diferentes, aunque solo nueve partidos estarán presentes en las nueve provincias
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7:13
Castilla y León vota pendiente de los pactos PP-Vox y con la guerra en Irán como agente movilizador de la izquierda. Por Álex Cabrera
Entre las claves de este domingo, la cota del 20% para la ultraderecha y la resistencia del candidato del PSOE. El reparto del último procurador en Ávila, Palencia y Burgos podría decantar la orientación del próximo Gobierno
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07:10
Diario de campaña 15M ¿Cómo han sido estas 15 jornadas de mítines y debates?
Una crónica de Mª Carmen Cruz Martín, Silvia Quílez Iglesias y Félix Donate Mazcuñán
También puedes ver en el diario de campaña cómo han sido estas 15 jornadas de actos electorales, mítines y debates, en los que la política nacional y la situación internacional con la guerra de Irán también ha marcado el día a día de los candidatos.
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07:05
Consulta el comparador de programas en el especial de RTVE
Aquellos que todavía tienen dudas respecto a su voto, están a tiempo de consultar en el comparador elaborado por RTVE de los programas electorales de los partidos que concurren este domingo a estas elecciones en Castilla y León.
En este comparador pueden comprobar cuáles son las propuestas de electorales de los partidos que obtuvieron representación en los pasados comicios de 2022. Sanidad, Educación, Políticas Sociales, Inmigración, feminismo...¿Con qué proyecto se presenta cada candidato?
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07:00
¡Buenos días! Algo más de dos millones de ciudadanos de Castilla y León están llamados este domingo 15 de marzo a las urnas para elegir a su próximo presidente y a los 82 procuradores de las Cortes autonómicas. Las elecciones de Castilla y León son las terceras del vigente ciclo electoral, que comenzó en diciembre en Extremadura y continuó en febrero en Aragón.