Elecciones Castilla y León 2026, en directo hoy: Dos millones de castellanoleoneses, llamados a las urnas este domingo

Más de dos millones de electores tienen este domingo una cita con las urnas en Castilla y León. La comunidad elige a los 82 procuradores que ocuparán otros tantos escaños en Cortes autonómicas. Es uno más de los que se eligieron en las pasadas elecciones. El partido ganador tendría que lograr la mayoría absoluta de 42 escaños para gobernar sin apoyos, aunque los resultados de las encuestas auguran que serán necesarios pactos.

La de este domingo es la tercera cita del presente ciclo electoral, tras los comicios adelantados en Extremadura y Aragón. En Castilla y León las elecciones se celebran cuando toca y no se ha adelantado, a pesar de que el el actual Gobierno, del PP, gobierna en minoría desde julio de 2024, fecha en la que salieron de los Ejecutivos regionales los miembros de Vox.

A continuación, vamos a contarles, en directo, como se desarrolla la jornada electoral en esta comunidad, que, con más de 95.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa de España.