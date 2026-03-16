El PSOE valora positivamente los resultados en Castilla y León y cree que "Feijóo es el mejor fichaje de Vox"

Aunque no han conseguido ganar en Castilla y León, después de dos elecciones a la baja en Extremadura y Aragón, el PSOE respira más aliviado al mejorar su resultado y conseguir 30 procuradores en las Cortes, dos más que hace cuatro años. "El PSOE se consolida como la única alternativa al PP en Castilla y León", ha valorado la portavoz socialista Montse Mínguez tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.

Según Ferraz, los resultados arrojan "dos conclusiones y una certeza". "El PP sin Vox no gobierna y el PP con Vox tampoco gobierna. Eso nos lleva a la certeza: hoy votar PP es votar bloqueo", ha señalado Mínguez.

"El bloqueo tiene un responsable, es una persona con nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo, que vino a la política española prometiendo moderación y trajo cripsación, vino diciendo que frenaríaa a Vox y se ha convertido en el mejor jefe de campaña de Abascal", ha insistido la portavoz del PSOE. "Parece que el que quiere entrar en Vox es Feijóo", ha deslizado.

El PSOE critica los pactos del PP con Vox y los observa con "preocupación" El PP ganó las elecciones este dmingo en Castilla y León con 33 escaños, pero se quedó a nueve de la absoluta y vuelve a necesitar a Vox y sus 14 procuradores para poder gobernar. Un hecho que es idéntico a lo ocurrido en Extremadura y Aragón meses atrás. "Ahora vamos a ver una tristeza para todos los ciudadanos de Castilla y León o lo que va a pasar en Aragón. Vamos a ver cuál es la primera comunidad autónoma que Génova 13 elige va a elegir para que se sacrifique primero y que líder territorial se va a plegar antes a las exigencias de Abascal: Guardiola, Azcón o Mañueco", ha criticado Mínguez. En esa línea, desde el PSOE señalan que al PP y Vox no les interesa el bienestar de las comunidades autónomas, si no que solo tienen un "plan" y es "llegar" a la Moncloa "sin importar" el cómo.