El PSOE valora positivamente los resultados en Castilla y León y cree que "Feijóo es el mejor fichaje de Vox"
- La portavoz Montse Mínguez critica que cada pacto del PP con la ultraderecha "cuesta" derechos a los ciudadanos
- Martínez rompió este domingo la mala racha electoral del PSOE y subió dos escaños hasta los 33 procuradores
Aunque no han conseguido ganar en Castilla y León, después de dos elecciones a la baja en Extremadura y Aragón, el PSOE respira más aliviado al mejorar su resultado y conseguir 30 procuradores en las Cortes, dos más que hace cuatro años. "El PSOE se consolida como la única alternativa al PP en Castilla y León", ha valorado la portavoz socialista Montse Mínguez tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido.
Según Ferraz, los resultados arrojan "dos conclusiones y una certeza". "El PP sin Vox no gobierna y el PP con Vox tampoco gobierna. Eso nos lleva a la certeza: hoy votar PP es votar bloqueo", ha señalado Mínguez.
"El bloqueo tiene un responsable, es una persona con nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo, que vino a la política española prometiendo moderación y trajo cripsación, vino diciendo que frenaríaa a Vox y se ha convertido en el mejor jefe de campaña de Abascal", ha insistido la portavoz del PSOE. "Parece que el que quiere entrar en Vox es Feijóo", ha deslizado.
El PSOE critica los pactos del PP con Vox y los observa con "preocupación"
El PP ganó las elecciones este dmingo en Castilla y León con 33 escaños, pero se quedó a nueve de la absoluta y vuelve a necesitar a Vox y sus 14 procuradores para poder gobernar. Un hecho que es idéntico a lo ocurrido en Extremadura y Aragón meses atrás.
"Ahora vamos a ver una tristeza para todos los ciudadanos de Castilla y León o lo que va a pasar en Aragón. Vamos a ver cuál es la primera comunidad autónoma que Génova 13 elige va a elegir para que se sacrifique primero y que líder territorial se va a plegar antes a las exigencias de Abascal: Guardiola, Azcón o Mañueco", ha criticado Mínguez.
En esa línea, desde el PSOE señalan que al PP y Vox no les interesa el bienestar de las comunidades autónomas, si no que solo tienen un "plan" y es "llegar" a la Moncloa "sin importar" el cómo.
Defiende la autonomía de los candidatos respecto a Ferraz
Cuestionada Mínguez en rueda de prensa sobre los resultados y si se puede deber al hecho de que el candidato no estaba muy "relacionado" con el "sanchismo", Mínguez ha tirado de ironía. "Si los resultados hubiesen sido malos es porque el candidato es sanchista, si son buenos porque no lo es. Cada territorio tiene su particularidad, el PSOE es una organización seria que deja que los liderazgos los elija el propio territorio".
"No se pone gente a dedo porque molesta o no. Los liderazgos los elige la propia militancia, tenemos que reconocer que Carlos Martínez es un candadito que había sido alcalde, solvente, cercano con conocimiento y va a ejercer ese liderazgo para ejercer esa oposición en Castilla y León", ha añadido.
Preguntada por los malos resultados cosechados en las últimas elecciones autonómicas en los partidos a la izquierda del PSOE y la proyección que llevan desde Extremadura, Mínguez cree que "necesitan hacer una reflexión". "Lo estamos viendo en estos procesos electorales, ojalá se genere debate y haya una reflexión para unificar fuerzas a la izquierda del PSOE, pero les corresponde a ellos hacer esta lectura y valoración", ha comentado.
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