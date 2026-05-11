Irán considera que su respuesta a la propuesta de paz de EE.UU. "no es una exigencia desmesurada"

Irán considera que su respuesta a la propuesta de paz de Estados Unidos "no es una exigencia desmesurada". El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei. Al contrario, Teherán las considera "una oferta generosa y responsable para la seguridad regional", según informan Efe y Reuters.

Irán reclama mantener el control del estrecho de Ormuz; la liberación de sus activos financieros bloqueados en el extranjero por las sanciones; obtener reparaciones de guerra y el fin de los ataques de Israel en Líbano.

"Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales", ha añadido Baghaei.

Irán envió el domingo través de Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, iniciada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero. Entre Irán y EE.UU. se mantiene un alto el fuego de duración indefinida, pese a enfrentamientos esporádicos en el Estrecho.

Además de miles de víctimas, la guerra se ha extendido a los aliados de EE.UU. en Oriente Medio, y ha causado una conmoción en el suministro de petróleo y gas y en los mercados internacionales. Este mismo lunes, los precios del petróleo han subido más de un 3,5 % ante la falta de perspectivas de un acuerdo.

En Líbano, desde el 2 de marzo los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá se han intensificado y tropas israelíes ocupan una franja de terreno en el sur del país y bombardean tanto el sur como Beirut y otras zonas del país.