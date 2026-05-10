Trump ve "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", ha escrito el mandatario en su red social Truth Social.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán haya presentado este domingo su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.