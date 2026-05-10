Trump ve "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.
- La respuesta de Irán incluye el manejo de Ormuz por parte de la República Islámica, según medios iraníes
- Pakistan, mediador en las negociaciones, ha trasladado esta propuesta a la Casa Blanca
El presidente estadounidense, Donald Trump, considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.
"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", ha escrito el mandatario en su red social Truth Social.
La breve declaración de Trump se produce después de que Irán haya presentado este domingo su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.
La respuesta de Irán incluye el manejo iraní de Ormuz, según medios
Según la agencia Tasnim, la propuesta de Irán incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos".
Fuentes diplomáticas han explicado a Tasnim, una agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, que el gobierno de ayatolás ha reclamado el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE.UU. sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).
La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, el escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos "compromisos" no especificados por parte de EE.UU..
Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una "línea roja" para Teherán según la fuente recogida por Tasnim.
Según Tasnim, Teherán propone que la guerra se termine inmediatamente después de que se anuncie el acuerdo, con un periodo de 30 días posteriores durante los cuales acabar de negociar el posible pacto.
Esta negociación sigue mediada por Pakistán, que ha trasladado este domingo la respuesta iraní al plan diseñado por la Casa Blanca.
Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.