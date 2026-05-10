Irán asegura que su líder supremo está en “perfecta salud” pese a su ausencia pública

El régimen iraní aseguró este domingo que el líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí, se encuentra en "perfecta salud", a pesar de no haber aparecido públicamente desde su nombramiento hace dos meses, en plena escalada bélica con Israel y Estados Unidos.

“Está en perfecta salud”, ha asegurado el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini, en un discurso durante una reciente concentración de partidarios de la República Islámica, según informó la pasada noche la agencia ILNA.

Hoseini reconoció, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo israelí-estadounidense del 28 de febrero, en el que fallecieron su esposa y su padre y predecesor, Ali Jameneí, entre otros. "La lesión en la espalda ya se ha recuperado durante este tiempo y la de la rodilla mejorará pronto", sostuvo.

El funcionario rechazó además los informes de medios internacionales sobre supuestas heridas faciales. "Lo que dicen los enemigos sobre una lesión en su frente es falso. Solo tiene un pequeño corte detrás de la oreja que ha sido tratada", agregó Hoseini.

Dos meses sin apariciones públicas Mojtaba Jameneí fue designado líder supremo el 8 de marzo, en un contexto de máxima tensión regional tras el estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Desde entonces, no ha aparecido públicamente ni ha pronunciado discursos televisados, lo que alimentó rumores sobre su estado de salud y sobre una posible crisis interna en el poder iraní. Hasta ahora, sus mensajes oficiales han sido difundidos mediante comunicados leídos por presentadores de la televisión estatal o publicados en redes sociales. En los últimos días, tanto el presidente iraní, Masud Pezeshkian, como el comandante militar Ali Abdolahi aseguraron haber mantenido reuniones privadas con el líder supremo.

"Nuevo sistema jurídico y de seguridad" en Ormuz En paralelo, Irán ha informado este domingo de que ha establecido un "nuevo sistema jurídico y de seguridad" en el estrecho de Ormuz y ha advertido de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima, clave para el comercio mundial de hidrocarburos. "A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz", ha declarado el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA. Akraminia, ha asegurado que Irán ejerce ahora un control "fundamental y estratégico" sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Según el jefe militar, esta nueva situación podría tener efectos económicos, políticos y de seguridad, e incluso contribuir a neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias. "Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros", ha señalado. El militar ha asegurado además que, hasta ahora, Irán no había utilizado plenamente el potencial geopolítico del estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios. No obstante, ha precisado que el conflicto llevó a Teherán a aprovechar esta capacidad estratégica y a redefinir el marco de control sobre la ruta marítima, por donde transita el 20% del petróleo mundial e importantes cantidades de gas natural y otras materias primas clave para la economía global.