Irán asegura que ya tiene sucesor de Jameneí y Trump avisa de que si no obtiene su aprobación "no durará mucho"

Irán asegura que ya tiene sucesor como lider supremo y que se trata de "la mejor opción" para el país. Todo apunta a que el elegido pueda ser Mojtaba Jamenei, uno de los hijos del fallecido ayatolá Alí Jameneí, después de que un miembro de la Asamblea de Expertos de este país, encargada de nombrar al sucesor, haya afirmado que "el nombre de Jameneí como líder de Irán continuará". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha avisado de que el nuevo líder supremo iraní deberá tener su "aprobación" o "no durará mucho".

"El nombre de Jamenei como líder de Irán continuará", son palabras del ayatolá Hosseinali Eshkevari, miembro de la Asamblea de Expertos de Irán que ha sido seáñalado como responsable de anunciar el resultado de la elección. Ha confirmado que el nuevo líder ha sido seleccionado y pronto será anunciado por las autoridades.

Otros miembros de la Asamblea de Expertos, formada por 88 clérigos que designan en circunstancias normales cada cuatro años al líder supremo, han confirmado que "la elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado" (en palabras del ayatolá Ahmad Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr).

Otro de los ayatolás de la asamblea Kamal Heydari, ha asegurado que "se ha elegido a la mejor opción", aprobada por mayoría. Y se ha referido así a Estados Unidos: "El Gran Satán también lo ha mencionado".

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, había dicho previamente a la cadena estadounidense NBC que la identidad del próximo líder supremo de su país sigue siendo una incógnita y ha rechazado cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Preguntado sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní ha evitado dar nombres. "Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores"

El Ejército israelí, popr su parte, ha reiterado este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará a quien resulte sucesor de Jameneí, y "a toda persona que busque designar a un sucesor".

Trump: "Tendrá que obtener nuestra aprobación" "Tendrá que obtener nuestra aprobación", ha declarado Trump este domingo en la cadena ABC News sobre el nuevo líder supremo iraní, porque de lo contrario "no durará mucho". Y ha añadido que su objetivo es "no tener que volver atrás cada 10 años". Trump no descarta aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder" y ha justificado la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de "apoderarse de todo Oriente Medio". El presidente estadounidense ha descrito al país persa como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.