El hospital subterráneo más grande del mundo se blinda ante una nueva guerra: "Es el lugar más seguro de todo Israel"

"Es el lugar más seguro de todo Israel donde podemos estar", asevera Nadav, que esta madrugada ha visto nacer a su primer hijo, perfectamente sano, en el hospital subterráneo y fortificado más grande del mundo. Se trata del centro médico Rambam en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, blindado de nuevo ante otro conflicto regional.

Más de 60 bebés han nacido en este hospital trasladado bajo tierra, con capacidad para 8.000 pacientes en 60.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas subterráneas; dos para dar servicios médicos y una para recibir a las ambulancias y llevar a cabo el triaje. "Todo el proceso del parto y los cuidados del bebé son tan buenos como los que tendrían en el hospital arriba, pero sin preocuparnos de si suenan las sirenas o si estamos en peligro", explica este padre primerizo mientras su esposa se recupera del alumbramiento.

Desde el inicio de la contienda regional el pasado sábado 28 de febrero, con los ataques coordinados de Israel y EE.UU. contra el régimen de Irán y la posterior represalia, la dirección del hospital se afanó en habilitar de nuevo esta clínica subterránea en las tres plantas bajo suelo, que en tiempos de paz alojan el aparcamiento. "Comenzamos a primera hora de la mañana, en cuanto se produjeron los primeros ataques. En unas diez horas, todo el hospital era plenamente funcional en el subsuelo y todos los pacientes estaban reubicados en sus camas, organizados por especialidades", explica RTVE Noticias el portavoz del hospital, Nathaniel Ayzik.

No es la primera vez que el centro Rambam de Haifa -tercera ciudad de Israel y la principal del norte con unos 300.000 habitantes- activa su hospital subterráneo durante emergencias: ya lo hizo en la pandemia para aumentar la capacidad de atención médica; y en estado de conflicto, durante la Tercera Guerra de Líbano contra la milicia chií Hizbulá en otoño de 2024; y en la Guerra de los Doce Días contra Irán el pasado junio.

"El hospital está bastante preparado y hacemos frecuentes simulacros de evacuación de pacientes a las dependencias subterráneas. En cuanto se vio que la situación empeoraba, como ocurrió hace unas semanas, se vació el parking, se sacaron todos los vehículos y se comenzó a trasladar parte del equipamiento médico", cuenta a RTVE Noticias, Rebeca López, doctora española que trabaja en el departamento de radiodiagóstico del Rambam.

El hospital Rambam, el subterráneo más grande del . Sara Gómez Armas

En estos momentos, las plantas del subsuelo albergan unos 900 pacientes, más de un centenar de ellos absorbidos de otros centros sanitarios del norte de Israel que no tienen refugios seguros. El Rambam subterráneo cuenta con 2.000 camas, unidades de oxígeno, cuatro quirófanos, una sala de maternidad y un centro de diálisis.

"Hay que adaptar un poco nuestro trabajo, pero la experiencia del covid nos enseñó cómo organizarnos aquí abajo. No son las condiciones ideales, pero sí son las más seguras para garantizar el tratamiento de los pacientes, y al mismo tiempo, cuando hay alertas, no hay que moverlos ni evacuar", señala esta doctora nacida en Madrid, que vive desde hace años en Haifa con su familia. Asegura que estos días hay menos tensión que durante la Guerra de los Doce Días, cuando los ataques eran más intensos y frecuentes.