Israel ataca instalaciones petroleras y deja un Teherán apocalíptico: nube tóxica y bombardeos continuos

Israel aboca a la desolación a Teherán, con la novena jornada de bombardeos consecutivos sobre la capital iraní. Este domingo, los ataques de madrugada del Ejército israelí sobre cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos han generado una nube tóxica, mezcla de lluvia, humo y crudo.

Al menos cuatro conductores de camiones cisterna han muerto y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha dicho que el ataque a gran escala marca una "nueva fase peligrosa" del conflicto y constituye un crimen de guerra.

La nube tóxica cubre el cielo de Teherán tras los ataques israelíes contra instalaciones petroleras EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

"Al atacar depósitos de combustible, los agresores están liberando materiales peligrosos y sustancias tóxicas al aire, envenenando a civiles, devastando el medio ambiente y poniendo en peligro vidas a gran escala”, ha escrito Baghaei en X.

El derrame de petróleo procedente de los depósitos destruidos por los ataques israelíes se ha filtrado a parte del sistema de alcantarillado de Teherán, provocando un "río de fuego" en algunas calles de la capital iraní. Teherán ha estado envuelta en una espesa nube negra y se han reportado gotas de lluvia negras.

La nube tóxica cubre el cielo de Teherán tras los ataques israelíes contra instalaciones petroleras Majid Asgaripour/WANA

Israel ha justificado la acción militar asegurando que ese combustible no era de uso civil, sino que iba a ser empleado por las fuerzas armadas de la Guardia Revolucionaria iraní. Como consecuencia, el gobernador de la provincia de Teherán ha reducido la cuota de combustible personal de 30 litros (7,9 galones) por día a 20 litros (5,2 galones).

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha asegurado este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible.

Una mujer observa la nube tóxica que cubre el cielo de Teherán tras los ataques israelíes contra instalaciones petroleras EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Israel golpea el Cuartel de la Fuerza Espacial Los ataques israelíes no se han quedado ahí, sino que el Ejército asegura que ha "desmantelado" en Teherán el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, que incluía instalaciones de investigación espacial y desde donde, dice, se controlaba un satélite lanzado en agosto de 2022 con el que Irán "observaba al Estado de Israel y sus residentes". En un comunicado, el Ejército informó de que concluía una nueva oleada de ataques a la capital iraní, en la que también atacó 50 búnkeres de munición, una base de la milicia Basij, un centro de mando interno y un complejo de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, pocas horas después han ejecutado una nueva ola de bombardeos "a gran escala" en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán. Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán se han cobrado la vida de más de 1.300 personas desde el 28 de febrero. Irán, el eco de Irak dos décadas después: "Es el acta de defunción del orden internacional" Ebbaba Hameida

EE.UU. pide a la población iraní que se ponga a cubierto De forma paralela a la ofensiva israelí, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha emitido una alerta a la población iraní tras denunciar que las operaciones militares iraníes se están desarrollando en zonas "densamente pobladas" y ponen en grave peligro las vidas de los civiles. El CENTCOM avisa que este escenario está ocurriendo en provincias como Dezful, Isfahán (donde una instalación nuclear ha sido alcanzada por un misil) y Shiraz. "Una decisión peligrosa", según el Ejército de EE.UU., porque "los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en objetivos militares legítimos según el derecho internacional", por lo que "no puede garantizar la seguridad de los civiles en las instalaciones utilizadas por el régimen iraní con fines militares ni en sus alrededores". Israel vislumbra su sueño de forjar un nuevo Oriente Medio bajo su órbita de influencia Sara Gómez Armas Como respuesta, el Ejército de Irán ha anunciado que ha destruido en las últimas horas los radares de cuatro sistemas antiaéreos THAAD en varios ataques a bases de Irak, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El sistema THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, por sus siglas en inglés) está formado por una batería de misiles acompañada de un radar transportable y representa una de las más importantes líneas de defensa frente a ataques aéreos como los que Irán está desencadenando en la región en represalia por los bombardeos de EE.UU. e Israel que comenzaron la semana pasada. 01.24 min Transcripción completa Lo que suena como el zumbido de una motocicleta.. es un dron Shahed de fabricación iraní, lento comparado con un misil de trayectoria irregular en Ucrania se ha acostumbrado a su presencia en todo el frente de batalla una pesadilla para la población y para el ejército que intenta derribarlos como pueden En cuatro años de guerra se estima que Rusia ha lanzado más de 60.000 sobre territorio ucraniano. A día de hoy Moscú fabrica sus propios drones, más rápidos y letales, pero las tripas siguen siendo las del modelo iraní. Teherán es una superpotencia de esta tecnología y puede tener en ella su única baza para un conflicto largo, porque aunque Estados Unidos diga que su objetivo es desmantelar su producción de misiles, en seis días de guerra Irán ha lanzado un número cuatro veces mayor de drones con los que ha matado a los soldados estadounidenses en Kuwait o atacado bases militares del Reino Unido en Chipre Los shahed pueden llegar a cualquier punto de Oriente Próximo, pero su gran fortaleza es su bajo precio. Fabricarlos cuesta entre 30.000 y 50.000 dólares, interceptarlos hasta 3 millones por disparo y no siempre se acierta Trump dice que tienen capacidad para aguantar mucho más, pero si la guerra se alarga, la factura puede ser mayúscula para una guerra que el Pentágono ya cifra en mil millones al día y para un país que lleva años de apoyo militar a Ucrania y a su eterno aliado Israel pues Irán usa los drones como baza en la guerra Además, se abre una nueva y peligrosa fase del conflicto con un ataque de drones iraní a una planta desalinizadora de agua marina en Baréin. La mayoría de los países del Golfo dependen en gran medida del agua desalinizada para el consumo de sus habitantes. "La agresión iraní atacó indiscriminadamente objetivos civiles y causó daños materiales en una planta desalinizadora tras un ataque con drones", ha indicado el Ministerio del Interior de Baréin en un comunicado sobre X. El día anterior, Irán había afirmado haber atacado en Baréin la base estadounidense de Juffair, alegando que había sido utilizada anteriormente para lanzar un ataque contra una planta desalinizadora iraní. 01.29 min Los ricos países del Golfo sufren el efecto huida de la guerra