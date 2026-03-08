Israel ataca instalaciones petroleras y deja un Teherán apocalíptico: nube tóxica y bombardeos continuos
- Los ataques sobre la capital iraní apenas tienen descanso y afectan a varios ámbitos del régimen
- DIRECTO: sigue la última hora de la guerra en Irán
Israel aboca a la desolación a Teherán, con la novena jornada de bombardeos consecutivos sobre la capital iraní. Este domingo, los ataques de madrugada del Ejército israelí sobre cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos han generado una nube tóxica, mezcla de lluvia, humo y crudo.
Al menos cuatro conductores de camiones cisterna han muerto y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha dicho que el ataque a gran escala marca una "nueva fase peligrosa" del conflicto y constituye un crimen de guerra.
"Al atacar depósitos de combustible, los agresores están liberando materiales peligrosos y sustancias tóxicas al aire, envenenando a civiles, devastando el medio ambiente y poniendo en peligro vidas a gran escala”, ha escrito Baghaei en X.
El derrame de petróleo procedente de los depósitos destruidos por los ataques israelíes se ha filtrado a parte del sistema de alcantarillado de Teherán, provocando un "río de fuego" en algunas calles de la capital iraní. Teherán ha estado envuelta en una espesa nube negra y se han reportado gotas de lluvia negras.
Israel ha justificado la acción militar asegurando que ese combustible no era de uso civil, sino que iba a ser empleado por las fuerzas armadas de la Guardia Revolucionaria iraní. Como consecuencia, el gobernador de la provincia de Teherán ha reducido la cuota de combustible personal de 30 litros (7,9 galones) por día a 20 litros (5,2 galones).
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha asegurado este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible.
Israel golpea el Cuartel de la Fuerza Espacial
Los ataques israelíes no se han quedado ahí, sino que el Ejército asegura que ha "desmantelado" en Teherán el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán, que incluía instalaciones de investigación espacial y desde donde, dice, se controlaba un satélite lanzado en agosto de 2022 con el que Irán "observaba al Estado de Israel y sus residentes".
En un comunicado, el Ejército informó de que concluía una nueva oleada de ataques a la capital iraní, en la que también atacó 50 búnkeres de munición, una base de la milicia Basij, un centro de mando interno y un complejo de la Guardia Revolucionaria.
Sin embargo, pocas horas después han ejecutado una nueva ola de bombardeos "a gran escala" en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán. Los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán se han cobrado la vida de más de 1.300 personas desde el 28 de febrero.
EE.UU. pide a la población iraní que se ponga a cubierto
De forma paralela a la ofensiva israelí, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha emitido una alerta a la población iraní tras denunciar que las operaciones militares iraníes se están desarrollando en zonas "densamente pobladas" y ponen en grave peligro las vidas de los civiles.
El CENTCOM avisa que este escenario está ocurriendo en provincias como Dezful, Isfahán (donde una instalación nuclear ha sido alcanzada por un misil) y Shiraz. "Una decisión peligrosa", según el Ejército de EE.UU., porque "los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus de protección y podrían convertirse en objetivos militares legítimos según el derecho internacional", por lo que "no puede garantizar la seguridad de los civiles en las instalaciones utilizadas por el régimen iraní con fines militares ni en sus alrededores".
Como respuesta, el Ejército de Irán ha anunciado que ha destruido en las últimas horas los radares de cuatro sistemas antiaéreos THAAD en varios ataques a bases de Irak, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
El sistema THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, por sus siglas en inglés) está formado por una batería de misiles acompañada de un radar transportable y representa una de las más importantes líneas de defensa frente a ataques aéreos como los que Irán está desencadenando en la región en represalia por los bombardeos de EE.UU. e Israel que comenzaron la semana pasada.
Lo que suena como el zumbido de una motocicleta..
es un dron Shahed de fabricación iraní, lento comparado con un misil de
trayectoria
irregular en Ucrania se ha acostumbrado a su presencia en todo el frente de
batalla una pesadilla para la población y
para el ejército que intenta derribarlos como
pueden
En cuatro años de guerra se estima que Rusia ha lanzado más de 60.000 sobre
territorio ucraniano.
A día de hoy Moscú fabrica sus propios
drones, más rápidos y letales, pero las tripas siguen siendo las del modelo
iraní.
Teherán es una superpotencia de esta tecnología y puede tener en ella
su única baza para un conflicto largo, porque aunque Estados Unidos diga que
su objetivo es desmantelar su producción de misiles,
en seis días de guerra Irán ha lanzado un número cuatro veces mayor de drones
con los que ha matado a los soldados estadounidenses en Kuwait o atacado
bases militares del Reino Unido en Chipre
Los shahed pueden llegar a cualquier punto de Oriente Próximo, pero su gran
fortaleza es su bajo precio.
Fabricarlos cuesta
entre 30.000 y 50.000 dólares, interceptarlos hasta 3 millones por
disparo y no siempre se acierta
Trump dice que tienen capacidad para aguantar mucho más, pero si la guerra
se alarga, la factura puede ser mayúscula
para una guerra que el Pentágono ya cifra en mil millones al día y para un
país que lleva años de apoyo
militar a Ucrania y a su eterno aliado Israel
pues
Además, se abre una nueva y peligrosa fase del conflicto con un ataque de drones iraní a una planta desalinizadora de agua marina en Baréin. La mayoría de los países del Golfo dependen en gran medida del agua desalinizada para el consumo de sus habitantes.
"La agresión iraní atacó indiscriminadamente objetivos civiles y causó daños materiales en una planta desalinizadora tras un ataque con drones", ha indicado el Ministerio del Interior de Baréin en un comunicado sobre X. El día anterior, Irán había afirmado haber atacado en Baréin la base estadounidense de Juffair, alegando que había sido utilizada anteriormente para lanzar un ataque contra una planta desalinizadora iraní.
Mueren dos soldados israelíes en el sur del Líbano
En el otro frente de la guerra actualmente, el Ejército israelí ha informado de la muerte de dos de sus soldados en el sur del Líbano, las primeras bajas entre sus tropas desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hizbulá, cuando Israel intensificó sus ataques aéreos contra el Líbano.
Según recoge un comunicado castrense, ambos han muerto en el mismo incidente, sin que hayan dado más detalles del mismo. No obstante, las bajas son mayores entre las tropas de Hizbulá y la población civil libanesa. Cuatro personas han muerto tras el impacto de un misil en un hotel del centro de Beirut y decenas han muerto en los bombardeos sobre localidades del sur del país.
El número de personas muertas ha aumentado este domingo al menos a 394, incluidos 83 niños. Otras 1.130 personas resultaron heridas, ha informado el Ministerio de Salud libanés, en el último parte desde que la guerra.
El Ejército de Israel ha compartido un parte sobre sus ataques la última semana al Líbano. Han bombardeado más de "600 objetivos terroristas desde el aire, el mar y la tierra" utilizando aproximadamente "820 municiones". Más de "190 terroristas fueron eliminados", incluido Abu Hamza Rami, comandante de la Yihad Islámica Palestina en el Líbano, junto con varios comandantes de alto rango, señala la publicación castrense.
En total, han llevado a cabo 27 oleadas de ataques en Beirut, cinco de ellos en la zona de Dahieh, el distrito sur. Cifras que no tienen atisbo de parar de aumentar en los próximos días.
En Israel, un hombre de unos 40 años de edad ha resultado herido de gravedad por el impacto de los restos de la intercepción de un proyectil iraní sobre Tel Aviv, en la costa del Estado hebreo, mientras que cinco personas más han resultado heridas de menor consideración en Petah Tikva.
Los seis heridos de Petah Tikva han sido diagnosticados de lesiones de carácter moderado o leve, según informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth' citando a los servicios de emergencia, la Estrella de David Roja o Magen David Adom.