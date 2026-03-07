Israel y EE.UU. endurecen la ofensiva contra Irán con ataques a su principal aeropuerto y a plantas desalinizadoras

Israel y Estados Unidos han endurecido la ofensiva sobre Irán cuando se cumple una semana del inicio de la guerra. Este sábado han sido objetivo de las distintas oleadas de misiles el principal aeropuerto de Teherán e importantes plantas desalinizadoras en la isla iraní de Qeshm, que el Gobierno iraní ha denunciado como crímenes contra la población civil.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado que sus aviones han atacado el aeropuerto de Mehrabad y destruido al menos 16 aviones pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Israel denuncia que el aeropuerto servía como "centro neurálgico para el armamento y la financiación de las fuerzas terroristas del régimen en Oriente Próximo", en referencia particular a las milicias libanesas de Hizbulá.

01.16 min Israel lanza una nueva oleada de bombardeos sobre Teheran mientras Irán dice que cesará sus ataques a países del Golfo

Por su parte, el ataque a las plantas desalinizadoras ha sido confirmado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha señalado a Estados Unidos como ejecutor de la operación y ha denunciado que el bombardeo ha dejado sin acceso a agua potable a más de 30 poblaciones del sur de Irán, en particular las más próximas a la costa del estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos ha cometido un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque ha interrumpido el suministro de agua en 30 poblaciones", ha condenado Araqchi antes de asegurar que "atacar la infraestructura crítica de Irán es un acto muy peligroso que tendrá graves consecuencias". Un acto peligroso, que de ser imitado por el régimen iraní en contra de los países del Golfo Pérsico, podría tener consecuencias humanitarias peligrosas.

El último anuncio del Ejército israelí ha confirmado un ataque contra la "sala de situación" de la Defensa Aérea de la Guardia Revolucionaria, otro punto neurálgico del sistema de defensa nacional del país ante los bombardeos conjuntos sobre la capital.

"Además, la Fuerza Aérea Israelí alcanzó sistemas de defensa aérea, un sitio utilizado para fabricar y lanzar misiles balísticos, centros de mando, instalaciones de almacenamiento y estructuras adicionales", ha indicado el Ejército, mostrando la ubicación del ataque.

Pese a que Teherán ha contestado con nuevas andanadas de misiles, Israel ha conseguido destruir los ataques iraníes a lo largo del día. También países como Catar o Emiratos Árabes Unidos han repelido drones y misiles en su espacio aéreo.

En Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas. En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas perdieron la vida en la noche del viernes al sábado durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Becá.

Trump asegura que Irán es "el perdedor de Oriente Medio" El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en la mañana de este sábado un mensaje en Truth Social en el que asegura que Irán ya no es el "matón de Oriente Medio", sino el "perdedor", en referencia al anuncio publicado por el presidente iraní, en el que se disculpa con los países del Golfo Pérsico por los ataques de esta semana. "Irán, que está siendo derrotado, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a dispararles. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban apoderarse y gobernar Oriente Medio. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: 'Gracias, presidente Trump'. Yo he respondido: '¡De nada!'", ha escrito Trump, en un mensaje en el que aseguraba que el país persa iba a recibir "un duro golpe" esta jornada, adelantando que están considerando seriamente la "destrucción total y la muerte segura" de zonas y grupos de personas que "hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos". La guerra contra Irán agrieta, pero no rompe el movimiento MAGA en Estados Unidos Anna Bosch Posteriormente, el presidente estadounidense ha hecho referencia a la guerra actual en Irán en su reunión en Miami con los líderes latinoamericanos. Trump ha destacado que en solo tres días han destruido 42 embarcaciones militares de Irán: "Ese fue el fin de la Marina. También hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus comunicaciones", ha declarado el mandatario en Miami. "Nos va muy bien en Irán. Ya ven el resultado... Son mala gente. Miren todas las matanzas que han cometido a lo largo de los años, durante 47 años. Esto tenía que hacerse", ha enfatizado Trump sobre la operación Furia Épica. “🗣️ "Nos va muy bien en Irán, ya ven el resultado", acaba de decir el presidente de Estados Unidos



Trump asegura que en tres días, el Ejército de EE.UU. ha destruido 42 buques de guerra iraníes.



Minuto a minuto de la jornada en en https://t.co/JnC7APIetZhttps://t.co/5azchA7qiL pic.twitter.com/YfkK59lmDm“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 7, 2026 Además, los bombarderos estadounidenses empiezan ya a utilizar las bases británicas para misiones "defensivas". Llegados en las últimas horas a la base de la RAF de Fairford, han empezado a operar desde allí en misiones defensivas, ha informado este sábado el ministerio de Defensa. Estados Unidos utiliza las bases en "operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región" del Golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.