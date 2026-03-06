Reza Zabib, embajador de Irán en Madrid: "España está totalmente en línea con el derecho internacional"

En un momento crítico para la estabilidad internacional, cuando la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán cumple su sexta jornada con un balance de más de 1.400 fallecidos y una creciente emergencia humanitaria en el Líbano, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, analiza el alcance de la ofensiva. Recibe a un equipo de RTVE Noticias en su despacho de la embajada en Madrid, donde una fotografía del recientemente fallecido líder supremo, Ali Jameneí, preside la estancia cerca de su escritorio. Pese a que estos días su agenda está volcada por completo en atender a los medios de comunicación para trasladar la posición de su país, Zabib mantiene un tono sereno y pausado.

En un contexto marcado por la inestabilidad y la firme postura de "no a la guerra" del Gobierno de España —que ha rechazado el uso de sus bases militares para los ataques—, el diplomático subraya la "inquebrantable voluntad de resistencia" de su nación frente a lo que califica como una "agresión criminal". Durante la entrevista, aborda temas de máxima tensión como la seguridad de los residentes españoles en Teherán, el futuro del programa nuclear bajo los bombardeos y la compleja organización del poder interno a través del Consejo encargado de elegir al próximo sucesor.

PREGUNTA. Tras la evacuación de decenas de ciudadanos españoles esta semana, ¿qué garantías de seguridad ofrece Teherán para el personal diplomático y los residentes que aún permanecen allí?

RESPUESTA. Empecemos rindiendo tributo a las 170 niñas que perdieron la vida en escuelas primarias en la zona sur de Irán. Respecto a su pregunta, es bastante comprensible que España evacúe a sus nacionales de Irán. ¿Qué pasa con los que se quedan? Estamos dispuestos a ofrecerles todo lo que sea posible bajo estas difíciles circunstancias, tal como ocurrió el pasado junio de 2025. Pidieron asistencia y se la proporcionamos.

P. Dado que España ha rechazado el uso de sus bases (Rota y Morón) para ataques contra Irán, ¿cómo valora el Gobierno iraní la postura de "no a la guerra" del presidente Pedro Sánchez frente a las presiones de la administración Trump?

R. Esta es una decisión soberana y de principios. Según nuestro entender, está totalmente en línea con el derecho internacional, la Carta de la ONU e incluso los derechos humanos y el derecho humanitario. Por lo tanto, es importante anotar primero estos aspectos técnicos y luego, desde el punto de vista iraní, por supuesto, esta es una posición admirable ante un régimen criminal que inició una guerra de agresión.

P. Hace apenas unos días, usted mencionó que cualquier punto usado para la agresión sería "objetivo legítimo". ¿Mantiene esa postura respecto a las bases en suelo español tras la negativa de España a participar?

R. No. Incluso cuando mencioné ese punto, me refería a nuestra vecindad (países vecinos). Cuando se trata de España, su posición es tradicionalmente conocida por estar en línea con el derecho internacional. Por lo tanto, teníamos la plena seguridad en nuestro análisis de que no habría riesgos desde España. No hay preocupación por tal posibilidad.

P. La ofensiva deja ya más de 1.400 muertos en Irán y de 100 en el Líbano, según fuentes locales. ¿Qué capacidad tiene Irán de resistir? ¿Cuánto pueden aguantar?

R. Irán solo tiene una opción, y es resistir, resistir y resistir. El tiempo ha demostrado que resistiremos. Resistimos contra el régimen de Sadam [Husein], bien armado por los países occidentales, y resistimos durante la agresión de junio. Así que solo tenemos una opción y estamos bien preparados para ella. En términos militares, somos capaces de seguir defendiendo nuestra nación y nuestra soberanía mucho más de lo que el agresor puede hacer. Frente a una guerra de agresión, la única opción de la nación víctima es la defensa. En la historia contemporánea hemos tenido que defendernos tres veces y las tres veces hemos tenido éxito.

P. Irán ha amenazado con atacar centros nucleares como el de Dimona (Israel) si continúa el intento de "cambio de régimen". ¿Hay todavía espacio para la diplomacia europea antes de que el conflicto llegue a un punto de no retorno?

R. Siempre hemos estado a favor de la diplomacia. Si recuerdan, ellos atacaron e iniciaron la agresión en junio, y volvieron a repetir este triste comportamiento. En lo que a nosotros respecta, siempre damos la bienvenida a la diplomacia, pero debe ser genuina. Y por genuina quiero decir que quien esté dispuesto a intervenir debe presionar al agresor para que detenga la agresión. Ese es el primer paso en la diplomacia. Sí, siempre hay tiempo y oportunidad para la diplomacia.

P. EE.UU. e Israel argumentan que uno de los motivos para el ataque fue el programa nuclear... ¿Qué tiene que decir al respecto?

R. Ellos afirmaron lo mismo en junio pasado, y una y otra vez dijeron que lo habían aniquilado; por tanto, no hay razón para iniciar una nueva agresión. Sin embargo, todos deben saber que la tecnología nuclear está en la mente de los jóvenes científicos iraníes. No se trata de centrifugadoras ni de tal o cual equipo. Sí, pueden bombardearlo, pero podemos reconstruirlo porque es una tecnología indígena, desarrollada internamente. Es un programa muy pacífico, bajo supervisión de la ONU. Son solo pretextos para ir a una guerra de agresión.

P. La agencia de la ONU para los refugiados informó de que casi 100.000 personas han sido desplazadas dentro del Líbano, donde ha declarado la situación de "emergencia humanitaria". ¿Cómo es la situación humanitaria en Irán?

R. Como bien mencionó, lamentablemente más de 1.200 iraníes civiles han muerto y casi 10.000 han resultado heridos. Muchos centros médicos, universidades y estadios han sido bombardeados. Sin embargo, Irán es un país grande, no es comparable con el Líbano. Podemos permitirnos resistir. Es principalmente la capital, Teherán, la que está siendo bombardeada; una buena parte del país no lo está tanto. Es muy triste, cuesta vidas inocentes, pero podemos aguantar. Además, la gente es muy fuerte moralmente y no hay escasez; todo está disponible: energía, combustible, gas... todo es normal.

P. ¿Cómo se está gestionando la estabilidad interna y la sucesión tras la muerte del líder supremo en un momento de conflicto abierto? ¿Cómo están organizados y quién toma las decisiones?

R. Lo que ese tipo criminal [Donald Trump] ha dicho no merece ningún comentario. El procedimiento está bajo la Constitución iraní y está en marcha. Es cierto que la situación de seguridad no permite un funcionamiento total del organismo pertinente, pero el proceso continúa. Nada se ha concluido aún. Según la Constitución, por el momento se ha establecido un pequeño consejo temporal para desempeñar las responsabilidades del líder supremo. Está funcionando muy bien y se han celebrado al menos cuatro reuniones de este Consejo.

La sociedad y el sistema legal iraní son lo suficientemente flexibles para afrontar esto. Ya lo enfrentamos en los años 80 cuando perdimos a un presidente, un primer ministro y 70 miembros del Parlamento en bombardeos. Estamos preparados. Incluso su eminencia, el difunto líder supremo, fue instado a abandonar su oficina porque predecíamos la agresión y sabíamos que él sería un objetivo principal. Pero se negó. Dijo: "Si pueden dar refugio a los 90 millones de iraníes, yo también lo aceptaré. De lo contrario, me quedaré aquí". Murió con su decisión. Estamos orgullosos de esa determinación.

P. ¿Hay un nuevo sucesor ya elegido? Según algunas informaciones que nos llegan desde Irán, dicen que prefieren mantener su anonimato por seguridad.

R. No, no lo confirmo. Solo confirmo que se han realizado consultas sobre la elección del líder, pero el proceso no ha terminado. Por supuesto, existe una preocupación de seguridad porque estos agresores son criminales y han declarado oficialmente que continuarán asesinando a funcionarios, incluido el líder.

P. También me gustaría preguntarle sobre el primer partido de Irán, que va a ser en Los Ángeles el próximo 15 de junio. Puede parecer un poco frívolo hablar de fútbol, pero es verdad que mueve a millones de personas a nivel internacional y parece que cualquier movimiento al respecto puede dar señales de geopolítica. ¿Se han planteado algo al respecto de su participación en el Mundial?

R. Permítame, antes de responder, repetir un punto importante. Rusia fue excluida de las competiciones internacionales debido a la guerra de Ucrania. Yo los invito a usted y a sus espectadores a presionar para que los dos regímenes agresores, Estados Unidos y el sionista, sean excluidos de las competiciones internacionales por una guerra de agresión. Primero, aceptemos que es un derecho de Irán asistir a este partido internacional. Segundo, debemos tener en cuenta que nos enfrentamos a un "Estado canalla" [EE.UU.]; ellos pueden decidir otorgar las visas o no. Tercero, dependiendo de la situación de la agresión, podría haber una decisión política también, pero, por el momento, estamos decididos a asistir. El resto será cuestión de tiempo ver cómo se desarrollan las cosas. Tenemos la intención de participar. Aunque es posible que el anfitrión sea hostil.