El Gobierno lanza las becas Luisa de Medrano para promover la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas
- Cada beca será de 8.100 euros en total, es decir, unos 900 euros al mes durante todo el curso académico
- Estas becas recuperan la idea de las becas Séneca, eliminadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy
El Gobierno ha anunciado este lunes el lanzamiento de las becas Luisa de Medrano con el objetivo de facilitar y promover la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas. En esta primera convocatoria, se otorgarán 2.300 ayudas para que los alumnos puedan realizar una estancia en una universidad de otra provincia. La duración de la estancia será de nueve meses —un curso completo—. La cuantía es de 8.100 euros. O lo que es lo mismo, unos 900 euros al mes durante el curso académico. Estas ayudas reactivan la idea de antiguas becas Séneca, eliminadas en 2013 por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy.
Las becas llevarán el nombre de Luisa de Medrano, en honor a la primera mujer que, en 1508 en la Universidad de Salamanca, ocupó una cátedra universitaria en España. "Nacen para garantizar que las condiciones de origen de los estudiantes no sean un obstáculo para el ejercicio de esta movilidad", afirman desde el Gobierno. Según explican, los estudiantes beneficiarios recibirán el dinero en un solo pago. Además, existirá un complemento para los alumnos que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península. Contarán con una financiación total de un máximo de 18.800.000 euros.
Requisitos de los beneficiarios
Podrán solicitar las becas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos. Es decir, los alumnos podrán estudiar en otra universidad a partir del segundo curso. Previamente deberán haber obtenido una plaza en la convocatoria del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), que está en proceso.
La subvención sólo podrá solicitarse para realizar la estancia en una universidad en régimen de estudios presenciales, que requiera un cambio de residencia a otra provincia. Esta beca será compatible con la beca general para estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con excepción de la beca de residencia. De esta forma, los estudiantes procedentes de familias de menores rentas podrán recibir ambas simultáneamente.
La selección de los estudiantes becados se hará principalmente a partir del expediente académico, según ha anunciado el Gobierno. Los beneficiarios permanecerán matriculados en la universidad de origen. Por lo tanto, no deberán pagar tasas de matrícula adicionales en la universidad de destino. Se reservarán hasta un máximo del 5% de las plazas para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 25%.