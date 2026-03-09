El Gobierno lanza las becas Luisa de Medrano para promover la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas

El Gobierno ha anunciado este lunes el lanzamiento de las becas Luisa de Medrano con el objetivo de facilitar y promover la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas. En esta primera convocatoria, se otorgarán 2.300 ayudas para que los alumnos puedan realizar una estancia en una universidad de otra provincia. La duración de la estancia será de nueve meses —un curso completo—. La cuantía es de 8.100 euros. O lo que es lo mismo, unos 900 euros al mes durante el curso académico. Estas ayudas reactivan la idea de antiguas becas Séneca, eliminadas en 2013 por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy.

Las becas llevarán el nombre de Luisa de Medrano, en honor a la primera mujer que, en 1508 en la Universidad de Salamanca, ocupó una cátedra universitaria en España. "Nacen para garantizar que las condiciones de origen de los estudiantes no sean un obstáculo para el ejercicio de esta movilidad", afirman desde el Gobierno. Según explican, los estudiantes beneficiarios recibirán el dinero en un solo pago. Además, existirá un complemento para los alumnos que se desplacen desde o hacia universidades de fuera de la península. Contarán con una financiación total de un máximo de 18.800.000 euros.