El Tribunal Supremo ordena a los Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás. La Sala Primera de este tribunal ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia: tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble. El fallo ha sido adoptado por unanimidad.

La Audiencia Provincial había resuelto anteriormente que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolver su posesión y que tenían derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión, puesto que no habían sido poseedores de mala fe.

La familia usó el pazo hasta que el Gobierno lo reclamó El Pazo de Meirás fue construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX. Fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil. Es, junto al Valle de los Caídos y el Palacio de El Pardo, uno de los principales símbolos de poder de la dictadura de Franco (1939-1975). A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia. El Pazo de Meirás: de símbolo de poder del franquismo a emblema de la reivindicación de la memoria democrática Alberto León