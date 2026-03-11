Guerra de Irán, última hora en directo | Irán califica de "mentira absoluta" que tuviera planeado atacar a Estados Unidos

0:55

Siete futbolistas iraníes reciben asilo en Australia y el resto del equipo vuela a Malasia

El Gobierno australiano ha confirmado este miércoles que siete integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán han solicitado asilo en Australia tras participar en la Copa de Asia, mientras el resto del equipo abandonó el país y ya ha llegado a Malasia, según ha informado el ministro del Interior, Tony Burke.

“Last night I travelled to Brisbane and Sydney in case any additional members of the Iranian women’s football team wanted to seek assistance from Australia.“ — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

Burke ha explicado en una comparecencia en Camberra que dos miembros adicionales de la delegación, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico, han aceptado la oferta de protección australiana, lo que eleva a siete el número de personas que han recibido visados humanitarios. Según ha relatado el ministro, ambas han sido separadas del grupo con la asistencia de la Policía Federal Australiana y trasladadas a un lugar seguro antes de reunirse con otras cinco jugadoras que ya habían solicitado protección el día anterior.

"Las siete personas que decidieron aceptar la oferta, ahora cuentan con visados humanitarios y pronto comenzará el proceso para obtener un visado permanente", ha señalado Burke. Las autoridades australianas ofrecieron a cada integrante de la delegación la posibilidad de solicitar protección durante entrevistas individuales con funcionarios de Interior y con intérpretes, sin presencia de acompañantes ni supervisores del equipo, con el objetivo de que pudieran tomar una decisión sin presión.

"Nuestro objetivo no era forzar una decisión. Queríamos que cada persona tuviera la oportunidad de elegir con dignidad", ha afirmado el ministro. Burke ha añadido que ninguna de las otras jugadoras o miembros del equipo ha optado por aceptar la oferta y que el resto de la delegación ha abandonado Australia en un vuelo con destino a Kuala Lumpur, aunque se desconoce cuál será el destino de la misma tras dicha escala.

El ministro también se ha referido a informaciones sobre una integrante de la delegación que habría intentado negarse a subir al avión que salió de Sídney. Según ha explicado, la jugadora ha abordado el vuelo más tarde que el resto porque estaba manteniendo conversaciones con familiares en el extranjero. "No estábamos seguros de qué decisión tomaría. Esa persona finalmente tomó su propia decisión", ha afirmado Burke, quien ha indicado que se han realizado gestiones para facilitar el contacto con su familia.