Guerra de Irán, última hora en directo | Irán califica de "mentira absoluta" que tuviera planeado atacar a Estados Unidos
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles once días, en los que han muerto más de 1.700 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 570 muertos y 759.000 desplazados.
Estas son las últimas novedades:
- Guterres traslada a Araqchi su "profunda preocupación" por los efectos de la guerra de Irán en la región
- El consulado ruso en Isfahán, Irán, resulta dañado por los bombardeos
- La guerra provoca ya 570 muertos y 759.000 desplazados en Líbano
- Teherán asegura que Israel mató a cuatro de sus diplomáticos en Líbano
- Ucrania envía expertos en guerra anti-drones a los países del Golfo
- Israel afirma que no quiere una guerra "sin fin"
Guerra de Irán, última hora en directo
-
0:55
Siete futbolistas iraníes reciben asilo en Australia y el resto del equipo vuela a Malasia
El Gobierno australiano ha confirmado este miércoles que siete integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán han solicitado asilo en Australia tras participar en la Copa de Asia, mientras el resto del equipo abandonó el país y ya ha llegado a Malasia, según ha informado el ministro del Interior, Tony Burke.
“Last night I travelled to Brisbane and Sydney in case any additional members of the Iranian women’s football team wanted to seek assistance from Australia.“— Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026
Burke ha explicado en una comparecencia en Camberra que dos miembros adicionales de la delegación, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico, han aceptado la oferta de protección australiana, lo que eleva a siete el número de personas que han recibido visados humanitarios. Según ha relatado el ministro, ambas han sido separadas del grupo con la asistencia de la Policía Federal Australiana y trasladadas a un lugar seguro antes de reunirse con otras cinco jugadoras que ya habían solicitado protección el día anterior.
"Las siete personas que decidieron aceptar la oferta, ahora cuentan con visados humanitarios y pronto comenzará el proceso para obtener un visado permanente", ha señalado Burke. Las autoridades australianas ofrecieron a cada integrante de la delegación la posibilidad de solicitar protección durante entrevistas individuales con funcionarios de Interior y con intérpretes, sin presencia de acompañantes ni supervisores del equipo, con el objetivo de que pudieran tomar una decisión sin presión.
"Nuestro objetivo no era forzar una decisión. Queríamos que cada persona tuviera la oportunidad de elegir con dignidad", ha afirmado el ministro. Burke ha añadido que ninguna de las otras jugadoras o miembros del equipo ha optado por aceptar la oferta y que el resto de la delegación ha abandonado Australia en un vuelo con destino a Kuala Lumpur, aunque se desconoce cuál será el destino de la misma tras dicha escala.
El ministro también se ha referido a informaciones sobre una integrante de la delegación que habría intentado negarse a subir al avión que salió de Sídney. Según ha explicado, la jugadora ha abordado el vuelo más tarde que el resto porque estaba manteniendo conversaciones con familiares en el extranjero. "No estábamos seguros de qué decisión tomaría. Esa persona finalmente tomó su propia decisión", ha afirmado Burke, quien ha indicado que se han realizado gestiones para facilitar el contacto con su familia.
-
0:30
Sánchez avanza que habrá medidas socioeconómicas y otras estructurales ante la guerra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" ante las consecuencias de la guerra de Irán, y ha avanzado que el plan que prepara tendrá dos pilares, uno con medidas coyunturales de carácter socioeconómico, y otro con medidas estructurales.
Sánchez ha comentado las previsiones del Ejecutivo para paliar las consecuencias de la guerra en una entrevista en elDiario.es, en la que afirma sentirse más cómodo con los planteamientos del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que con los de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Un comentario que hace después de que esta semana Von der Leyen diera por terminado el orden internacional que existía hasta ahora y chocara con la posición de Costa.
Con él desvela que habló el pasado lunes, pero asegura no haber conversado recientemente con Von der Leyen, con quien coincidirá la próxima semana en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo. Subraya que el dilema no es un viejo o un nuevo orden, sino un orden o un desorden internacional que señala que fue el que llevó a dos guerras mundiales, y defiende que los valores y principios de la UE no deberían cambiar.
El Gobierno ha anunciado este martes que hará una ronda con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizar las medidas que piensa poner en marcha para responder al escenario económico provocado por la guerra en Irán.
-
0:20
Guterres traslada a Araqchi su "profunda preocupación" por los efectos de la guerra de Irán en la región
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha transmitido su "profunda preocupación" por las repercusiones regionales de la guerra de Irán en una conversación telefónica con el ministro de Exteriores del país centroasiático, Abbas Araqchi.
El dirigente portugués "ha expresado su profunda preocupación por las repercusiones regionales y el impacto del conflicto actual en la economía mundial" durante una llamada que ha mantenido este martes con Araqchi. Guterres ha recordado asimismo "la necesidad de que todas las partes respeten plenamente el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, y se abstengan de cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles", según ha indicado en un breve comunicado la Oficina de su portavoz, Stéphane Dujarric.
Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní ha incidido en que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su territorio han tenido como objetivos "infraestructuras civiles, incluyendo escuelas, hospitales, zonas residenciales, así como edificios y monumentos históricos; acciones que se consideran una clara violación del Derecho Internacional y los principios fundamentales del Derecho Humanitario".
En este sentido, ha pedido a Guterres que la comunidad internacional y sus instituciones "condenen firme y explícitamente estos actos", según ha indicado el propio Araqchi en redes sociales. Durante la llamada, el ministro ha insistido en el derecho de Teherán a defenderse de una guerra que ha tachado de "impuesta", alegando que las autoridades iraníes ya "advirtieron a todos los actores" regionales de que, en caso de un ataque de Washington contra su territorio, las bases del país norteamericano en Oriente Próximo serían "inevitablemente" atacadas.
Araqchi ha defendido esta postura como parte de la "legítima defensa" y los estándares del Derecho Internacional, así como de la "responsabilidad fundamental e inludible" que constituye para la República Islámica la "defensa de la seguridad y la vida" de sus ciudadanos.
-
0:15
El consulado ruso en Isfahán, Irán, resulta dañado por los bombardeos
El consulado ruso en la ciudad iraní de Isfahán ha resultado dañado en un bombardeo a principios de esta semana, según ha declarado el martes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova. Un ataque a una representación diplomática ha sido una "flagrante violación" de las convenciones internacionales y todas las partes deben respetar la "inviolabilidad de las sedes diplomáticas", ha afirmado.
El 8 de marzo, en la ciudad iraní de Isfahán, como resultado de un ataque contra la administración del gobernador de la provincia homónima, ubicada en las cercanías, el consulado ruso resultó dañado, ha declarado Zakharova en un comunicado publicado en el sitio web del ministerio. Las ventanas del edificio de oficinas y de los apartamentos residenciales se rompieron, y varios empleados salieron despedidos por la onda expansiva. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos graves.
El presidente Vladimir Putin ha conversado este martes sobre el conflicto con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, según ha informado el Kremlin. El líder del Kremlin ha pedido el cese de todas las hostilidades.
-
0:10
Irán califica de "mentira absoluta" que tuviera planeado atacar a Estados Unidos
El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, ha calificado este martes de "mentira absoluta" las declaraciones de Estados Unidos de que Irán tenía programado atacar a sus tropas.
"La afirmación de que Irán planeaba atacar a Estados Unidos o a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de forma preventiva es una mentira auténtica y absoluta", ha dicho en un mensaje en su cuenta oficial de X.
Araqchí ha asegurado que "el único propósito de esa mentira es justificar la Operación Error Épico, una desgracia orquestada por Israel y financiada por ciudadanos estadounidenses", haciendo un juego de palabras para aludir a la denominada operación 'Furia Épica'.
Washington ha alegado, entre otras cosas, que decidió bombardear Irán junto a Israel pese a que estaban en conversaciones para evitar ataques de represalia de Teherán contra sus tropas en la región. (FUENTE:EFE)
-
0:05
Audio RNE Cinco Continentes. Irán, desafiante ante la agresión de EE.UU. e Israel
Irán, de momento, no se rinde. El régimen iraní no solo no ha sido derrocado, si no que ahora tienen nuevo ayatolá y se muestran dispuestos a seguir defendiéndose de los ataques de EE.UU. e Israel. Los ataques contra otros países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz van a continuar, dicen desde Teherán.
Vamos a estar en Australia donde el gobierno ha concedido asilo a cinco jugadoras de la selección de fútbol iraní. También en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha defendido la independencia que ofrece la energía nuclear.
Hablaremos de las discrepancias que hay entre las principales autoridades de la Unión Europea sobre la supervivencia del orden internacional basado, o no, en reglas.
También sabremos qué está ocurriendo en Ucrania porque las fuerzas armadas del país están recuperando terreno y también nos centraremos en qué dice el Índice de Chapultepec, un informe que documenta la situación de la libertad de prensa en América.
-
0:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.