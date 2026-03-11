Irán vuelve a atacar países del Golfo mientras Estados Unidos eleva a 16 los barcos destruidos cerca de Ormuz

Oriente Medio entra en su duodécido día de guerra, desde que el 28 de febrero Israel y Estados Unidos atacasen Irán, con una madrugada que, de nuevo, ha estado marcada por ataques cruzados. Teherán ha lanzado misiles y drones contra varios objetivos en Israel y países del Golfo, mientras que Estados Unidos asegura haber destruido 16 barcos minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz y el Ejército israelí ha vuelto a bombardear posiciones de Hizbulá en el sur del Líbano.

La escalada militar se extiende así por varios frentes de la región en una noche de nuevas sirenas, interceptaciones y bombardeos. Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han informado este miércoles por separado de que han interceptado ataques con drones y misiles procedentes de Irán.

01.33 min Guerra contra Irán: Teherán usa drones baratos contra interceptores caros de EE.UU. e Israel

El ministerio saudí de Defensa ha indicado en varias publicaciones en la red social X de una oleada ofensiva contra instalaciones de petroleo, una base militar y otras localizaciones del país. "Seis misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán fueron interceptados y destruidos", apunta en uno de los mensajes, en los que también identifica ataques con drones contra el campo petrolífero de Shaybah y la región de Al-Kharj, entre otros.

Mientras, Emiratos Árabes Unidos ha indicado que sus sistemas de defensa "están respondiendo a una amenaza de misiles", en una serie de mensajes publicados en X por la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de Emergencia. "El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos detectados en diversas partes del país se deben a sistemas de defensa aérea que interceptan misiles balísticos y aviones de combate que interceptan drones y otros vehículos aéreos", ha señalado, por su lado, en X el Ministerio de Defensa al asegurar que los ataques proceden de Irán.

Por su parte, el Ejército de Kuwait ha revelado que sus sistemas de defensa aérea detectaron "cinco drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país". "Cuatro fueron atacados y destruidos, y uno se estrelló fuera de la zona de amenaza", ha remarcado en un comunicado.

Estos nuevos ataques coinciden con el anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán en la madrugada de este miércoles de una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.

Nueve muertos en bombardeos en Líbano El grupo chií libanés Hizbulá y las tropas de Israel han mantenido enfrentamientos en el sur del Líbano, que ha sido blanco de nuevo de fuertes bombardeos israelíes que han causado al menos 9 muertos y 13 heridos. Ambos bandos han utilizado artillería pesada y cohetes durante los mencionados choques en el distrito de Bint Jbeil en la ciudad de Aitaroun, en la frontera con Israel, según ha informado la agencia oficial libanesa NNA. Varios vehículos dañados tras un ataque israelí contra un edificio de apartamentos en el barrio de Aisha Bakkar, Beirut, Líbano. EFE/EPA/WAEL HAMZEH Estos choques han coincidido con el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel de que iba a bombardear "infraestructura" de Hizbulá en el Dahie, los suburbios del sur de Beirut feudo del grupo chií. Sobre estos bombardeos, la NNA ha recogido "un violento ataque" contra la zona de Laylaki, en los suburbios del sur de Beirut; otro contra la localidad de Zalaya, en el oeste del Valle de la Bekaa; y varios en la región sur del país. Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, cinco personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque israelí sobre la población de Qana, en el región sureña de Tiro. Otro bombardeo se ha saldado con un muerto y ocho heridos en la zona de Al Housh, también en el sur del Líbano, de acuerdo a la misma fuente del Ministerio de Salud libanés. La operación Furia Épica avanza en Líbano y obliga a huir a su población: "No parece haber luz al final del túnel" Poco después de que se reanudaran los bombardeos, el Centro de Operaciones ha informado que tres civiles han fallecido, incluido un paramédico, en dos ataques en la localidad de Hanawiya, en el sur del país. El primero ha herido a dos civiles y, cuando el paramédico ha llegado para atenderlos, las fuerzas israelíes han lanzado un segundo ataque aéreo, matando a los tres. Desde el inicio del conflicto, los ataques aéreos israelíes contra el Líbano han causado 570 muertos y más de 1.400 heridos, y han provocado el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.