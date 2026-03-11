La UCO registra las viviendas de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha intensificado la búsqueda de Francisca Cadenas, desaparecida hace casi una década en la localidad de Hornachos, Badajoz. Las nuevas pesquisas han llevado a la investigación, que cuenta con casi medio centenar de efectivos de distintas unidades, a realizar nuevos registros en las propiedades de los dos hermanos investigados.

En el interior de una de las viviendas de estos dos hombres habría un pozo soterrado que va a rastrear un miembro de los grupos especiales de actividades subacuáticas y no se descartan futuros registros en dos fincas que ambos tienen en propiedad. Los dos investigados están en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración.

El abogado de la defensa, José Duarte, ha recordado en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra que ya se registró la propiedad de ambos en su momento "de arriba a abajo" y que no encontraron nada. A pesar de ello, los dos hombres han pasado de ser testigos a estar investigados.

01.45 min La UCO investiga a dos vecinos de Francisca Cadenas

Los dos hermanos se han mostrado consternados por el cambio de situación legal, según señala su abogado, que ha dicho que ambos "están sorprendidos". Sobre todo, según Duarte, porque al estar declarado secreto del proceso, no saben los motivos por los que se les investiga. Afirma que es primordial conocer "de qué se tienen que defender y qué hay contra ellos. Si no nos dicen eso, evidentemente, van a dejar de prestar declaración y lo harán en el juzgado", ha aseverado el letrado.

También ha dicho que los dos hermanos "se sienten señalados" y que la localidad de Hornachos ha sufrido una "convulsión" en las últimas horas. El abogado denuncia que se han transmitido unas "difamaciones tremendas" en redes sociales y ha pedido que sus clientes no sean difamados. "Ellos siempre han dicho, desde el principio, que no tuvieron ninguna participación" ha recalcado.

01.46 min Transcripción completa Los dos reafirman su inocencia Esta imagen se repetirá esta tarde. Los dos hombres, hermanos, vecinos de Francisca Cadenas están citados de nuevo en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra Por ser vecino. Por ser vecino. Porque como aquí por los vistos somos los vecinos, somos los culpables. Ya declararon como testigos, pero ahora lo hacen como investigados. Y hemos declarado, hemos facilitado todos los datos, han estado los judiciales en nuestras casas, han estado todos. Es que no sabemos por qué viene esto ahora. Los dos hombres dicen que son inocentes. Muy inocentes, lo que pasa es que, como les decía aquello, parece que están buscando una cabeza torta y ya está. Solo unas casas más abajo Diego el hijo de Francisca y añade que desconocen que han declarado los dos hombres en ese sentido Luisa cuñada de Francisca, pide que se deje trabajar a la UCO. Yo no voy a señalar a nadie porque vivimos en un pueblo de tres mil y pico de habitantes... ...y a mí no me gustaría ponerme en la piel de nadie que esté sintiéndose señalado sin ser culpable. Vamos a dejar a la justicia que haga su trabajo, vamos a dejar a los investigadores que hagan lo que tienen que hacer Porque añade, son muchas las personas que han prestado declaración desde que hace nueve años desapareció Francisca Hay un montón de investigados, todos no pueden ser culpables... ...entonces los que no sean culpables, que se estén sintiendo señalados.. ...van a ser un poquito prudentes, un poquito prudentes. Durante seis horas declaró ayer uno de los hermanos.. continuará hoy, luego comenzará el otro. Como la Guardia Civil es de las instituciones mejor valoradas y además con justicia, me gustaría que no perdiesen mucho tiempo con estas personas. Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 en Hornacho, salió de su casa para acompañar a unos amigos y no volvió Dos nuevos investigados por la UCO en el caso de Francisca Cadenas