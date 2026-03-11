La UCO registra las viviendas de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- La Policía Judicial ha cambiado su condición de testigos a la de investigados
- Francisca desapareció hace casi una década cerca de su casa en Hornachos, Badajoz
La Guardia Civil ha intensificado la búsqueda de Francisca Cadenas, desaparecida hace casi una década en la localidad de Hornachos, Badajoz. Las nuevas pesquisas han llevado a la investigación, que cuenta con casi medio centenar de efectivos de distintas unidades, a realizar nuevos registros en las propiedades de los dos hermanos investigados.
En el interior de una de las viviendas de estos dos hombres habría un pozo soterrado que va a rastrear un miembro de los grupos especiales de actividades subacuáticas y no se descartan futuros registros en dos fincas que ambos tienen en propiedad. Los dos investigados están en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración.
El abogado de la defensa, José Duarte, ha recordado en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra que ya se registró la propiedad de ambos en su momento "de arriba a abajo" y que no encontraron nada. A pesar de ello, los dos hombres han pasado de ser testigos a estar investigados.
Los dos hermanos se han mostrado consternados por el cambio de situación legal, según señala su abogado, que ha dicho que ambos "están sorprendidos". Sobre todo, según Duarte, porque al estar declarado secreto del proceso, no saben los motivos por los que se les investiga. Afirma que es primordial conocer "de qué se tienen que defender y qué hay contra ellos. Si no nos dicen eso, evidentemente, van a dejar de prestar declaración y lo harán en el juzgado", ha aseverado el letrado.
También ha dicho que los dos hermanos "se sienten señalados" y que la localidad de Hornachos ha sufrido una "convulsión" en las últimas horas. El abogado denuncia que se han transmitido unas "difamaciones tremendas" en redes sociales y ha pedido que sus clientes no sean difamados. "Ellos siempre han dicho, desde el principio, que no tuvieron ninguna participación" ha recalcado.
Los dos reafirman su inocencia
Esta imagen se repetirá esta tarde.
Los dos hombres, hermanos, vecinos de Francisca Cadenas están citados de
nuevo
en el cuartel de la Guardia Civil de Zafra
Por ser vecino. Por ser vecino.
Porque como aquí por los vistos somos los vecinos, somos los culpables.
Ya declararon como testigos, pero ahora lo
hacen como investigados.
Y hemos declarado, hemos facilitado todos los datos, han estado los
judiciales en nuestras casas,
han estado todos. Es que no sabemos por qué viene esto
ahora.
Los dos hombres dicen que son
inocentes. Muy inocentes, lo que pasa es que, como
les decía aquello, parece que están buscando una cabeza torta y ya está.
Solo unas casas
más abajo Diego el hijo de Francisca y añade que desconocen que han declarado
los dos hombres
en ese sentido Luisa cuñada
de Francisca, pide que se deje trabajar a la UCO.
Yo no voy a señalar a nadie porque vivimos en un pueblo de
tres mil y pico de habitantes...
...y a mí no me gustaría ponerme en la piel de nadie que esté sintiéndose
señalado sin ser culpable.
Vamos a dejar a la justicia que haga su trabajo, vamos a dejar a los
investigadores que hagan lo que tienen que hacer
Porque añade, son muchas las personas que han prestado declaración desde que
hace nueve años desapareció Francisca
Hay un montón de investigados, todos no pueden ser culpables...
...entonces los que no sean culpables, que se estén sintiendo señalados..
...van a ser un poquito prudentes, un poquito prudentes.
Durante seis horas declaró ayer uno de los hermanos..
continuará hoy, luego comenzará el otro.
Como la Guardia Civil es de las instituciones mejor valoradas y
además con justicia, me gustaría que no perdiesen mucho tiempo con
estas personas. Francisca Cadenas desapareció el 9 de
mayo de 2017 en Hornacho, salió de su casa para
acompañar a unos amigos y no volvió
Una incógnita a punto de resolverse
La desaparición de Francisca Cadenas Márquez se produjo a escasos metros de la vivienda familiar, en Hornachos, un pueblo de Badajoz de 3.600 habitantes. La mujer salió un momento a pocos metros de su casa para acompañar a una niña que cuidaba hasta el coche de los padres, y nunca volvió. Se organizaron batidas que no dieron resultado y casi una década después, el caso sigue sin resolverse.
Tras tantos años sin noticias, su familia dice que han recuperado la esperanza por la investigación que ha abierto la UCO y se muestra optimista ante una pronta obtención de resultados. "Pensamos que debe de haber algo muy importante para que se hayan llevado a cabo estas diligencias sobre lo que pudo haber pasado", ha afirmado uno de sus hijos, José Antonio Meneses, en declaraciones a la agencia EFE.