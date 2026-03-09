Cuarto día de búsqueda de la mujer de 56 años desaparecida en el río Silvestre

Efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias han reanudado este lunes la búsqueda de la mujer que se cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, en San Martín del Rey Aurelio.

El dispositivo se retomó a las 8:30 horas bajo dirección del Teniente Adjunto de Langreo. En él participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana, dos patrullas de la Policía Local de San Martín, cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, un dron del 112, cinco efectivos de la Cruz Roja, cinco voluntarios de Protección Civil, un jefe de zona de Bomberos y un técnico del 112.