Cuarto día de búsqueda de la mujer de 56 años desaparecida en el río Silvestre
- Fue arrastrada por la corriente del río
- La niebla ha dificultado hoy el despliegue aéreo
Efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias han reanudado este lunes la búsqueda de la mujer que se cayó al río Silvestre, afluente del Nalón, en San Martín del Rey Aurelio.
El dispositivo se retomó a las 8:30 horas bajo dirección del Teniente Adjunto de Langreo. En él participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana, dos patrullas de la Policía Local de San Martín, cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, un dron del 112, cinco efectivos de la Cruz Roja, cinco voluntarios de Protección Civil, un jefe de zona de Bomberos y un técnico del 112.
La niebla impide emplear los helicópteros
Debido a las condiciones atmosféricas, en la jornada de hoy no se están empleando helicópteros pero hay un dron operativo. Al igual que ayer, la zona a cubrir será desde La Piñera hasta la desembocadura del río Nalón.
María Teresa Pérez, de 56 años, cayó el pasado viernes al río Silvestre, en La Güerta. Hasta ahora el dispositivo de búsqueda ha localizado dos prendas de vestir de la mujer en la zona donde había sido vista por última vez