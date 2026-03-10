La fragata española Cristóbal Colón llega a Chipre para contribuir a la defensa europea tras el ataque de Irán
- El presidente francés ha puesto sobre la mesa la posibilidad de trasladar el Charles de Gaulle hacia el Estrecho de Ormuz
La fragata Cristóbal Colón llega a Chipre en misión defensiva. En un movimiento estratégico que refuerza la presencia de la Armada Española en el Mediterráneo Oriental, la fragata ha alcanzado las costas de Chipre. Esta operación, anunciada oficialmente por el Ministerio de Defensa, se produce tras la solicitud de ayuda del gobierno chipriota tras recibir el impacto de un dron iraní en una base militar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio. Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo y para explicar la postura de España ante el conflicto desatado en Oriente Medio.
La Mesa del Congreso dio luz verde este martes a la petición de comparecencia pedida por el jefe del Ejecutivo junto a la que también había presentado la pasada semana el Partido Popular, que exige además al Gobierno que someta a autorización de la Cámara el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre.
Sánchez ha mantenido la prohibición del uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para acciones de ataque por parte de fuerzas estadounidenses. Tras el ataque a Irán, el presidente del Gobierno ha defendido la bandera del 'No a la guerra' y ha reivindicado la vigencia del derecho internacional. La tensión en el Mediterráneo se ha intensificado y este movimiento responde a una petición de ayuda del gobierno chipriota tras el impacto de un dron iraní en una base militar del Reino Unido ubicada en la isla. Mientras que ambos buques permanecen en la zona en misión de apoyo a un socio de la Unión Europea, el propósito de su despliegue futuro sigue siendo objeto de debate diplomático.
El Gobierno se aleja del plan de Macron en el estrecho de Ormuz
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de trasladar el Charles de Gaulle hacia el Estrecho de Ormuz. El objetivo de esta misión sería estrictamente defensivo: garantizar el libre tránsito de petróleo y gas, el cual se ha visto interrumpido por las acciones de Irán. Sin embargo, esta iniciativa aún no se ha formalizado como un plan internacional conjunto, lo que ha generado cautela entre los aliados europeos.
La postura oficial de España El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha marcado distancias con la propuesta francesa, aclarando que, por ahora, no existe un "planteamiento oficial" para que España traslade la fragata 'Cristóbal Colón' al Estrecho de Ormuz. Albares subrayó que el Gobierno español solo participará en operaciones que tengan como fin garantizar la paz y la seguridad de la Unión Europea, rechazando cualquier acción que pueda interpretarse como un apoyo directo a la guerra en Oriente Próximo.
Incertidumbre sobre el fin del conflicto A pesar de las declaraciones optimistas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que el final de la guerra podría estar cerca, el Gobierno español mantiene una visión más reservada. Albares admitió no contar con información detallada de EE. UU. o Israel que confirme ese escenario y advirtió que la situación sigue siendo "preocupante". Según el ministro, los bombardeos han mantenido una intensidad fuerte en las últimas horas, lo que aleja la posibilidad de un cese inmediato de las hostilidades.
Cooperación europea y "Legítima Defensa"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya ha subrayado que este despliegue no supone la entrada de España en un conflicto bélico, sino que se enmarca en el "compromiso de defensa de la Unión Europea y su frontera oriental". La fragata española, considerada la más avanzada de nuestra flota, se ha unido al grupo de combate liderado por el portaaviones francés Charles de Gaulle, junto a navíos de las armadas de Grecia, Italia y Países Bajos. Robles ha querido marcar distancias con las recientes propuestas de la administración estadounidense. "Esto es un grupo europeo en labores de protección y posible evacuación. La actuación que pretendía el presidente Trump eran labores de ataque desde las bases españolas. Es vital definir los conceptos: España actúa bajo el derecho a la legítima defensa", ha asegurado.
En declaraciones a TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que la fragata estaba en el Báltico junto con el portaaviones Charles de Gaulle y que iba a acabar en breve esa misión, pero que ahora se ha decidido ampliarla y dirigirse al Mediterráneo para apoyar a Chipre, pero ha rechazado que esto signifique España entre en la guerra, porque solo participa en el ámbito del "derecho a la legítima defensa". "Esto es un grupo francés con otros países de la UE en labores de protección, posible evacuación, mientras que la actuación que pretendía el presidente Trump eran labores de ataque desde las bases españolas. Creo que es muy importante definir los conceptos claramente", ha argumentado sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón.