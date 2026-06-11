Fujimori vuelve a situarse por delante de Sánchez en la recta final del escrutinio en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori ha vuelto a situarse este miércoles por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez, con menos de 1.000 puntos de diferencia al alcanzarse el 98,20% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo.

A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos, frente al 49,998% de Sánchez, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen.

01.21 min Las encuestas en Perú reflejan un empate técnico entre Fujimori y Sánchez

El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada.

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