Roberto Sánchez confía en "restablecer estándares" y promete "justicia, democracia y estabilidad para desarrollar" Perú

Perú celebra este domingo unas elecciones presidenciales decisivas en un país cansado de la crisis política. Ha tenido ocho presidentes en apenas diez años. Los peruanos tienen que elegir entre dos modelos muy distintos: la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

La primera vuelta ya fue caótica. Faltaron papeletas, algunos colegios electorales abrieron tarde y en algunas zonas incluso hubo que votar un día más. Eso disparó las acusaciones de fraude, aunque observadores internacionales dijeron que no encontraron pruebas. Ahora las autoridades prometen un proceso más ordenado.

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se presenta como un nuevo Pedro Castillo, el presidente que gobernó entre 2021 y 2022 y fue encarcelado tras intentar disolver el Congreso. Llega fuerte desde las zonas rurales y con un mensaje muy sencillo: Perú produce enormes cantidades de minerales, pero mucha gente siente que esa riqueza no llega a su bolsillo. Él promete combatir la pobreza del país. "Creemos con esperanza para restablecer estándares de lucha contra la pobreza, justicia, democracia y estabilidad para desarrollar el Perú", asegura en una entrevista en TVE.

Sánchez, muy ligado al expresidente Castillo, aspira a lograr su libertad si llega al Gobierno. Parte de sus seguidores piden ahora su liberación. "Aspiramos ganando el Gobierno por gracia presidencial, que es un recurso constitucional del presidente en ejercicio. Le demos la gracia presidencial para su libertad", añade.

01.17 min Transcripción completa Perú celebra elecciones presidenciales decisivas en un país marcado por la inestabilidad. Con ocho presidentes en apenas diez años, los peruanos tienen que elegir entre la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez tras una campaña muy polarizada Los candidatos representan dos modelos muy distintos. Sánchez, exministro y candidato de izquierdas, tiene mucho apoyo rural y defiende una idea muy simple, que Perú produce enormes cantidades de cobre, oro y minerales, pero la riqueza no llega al bolsillo de los ciudadanos. Y lo que propone es revisar contratos mineros, subir los salarios y repartir la riqueza. Enfrente está Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori una figura que sigue dividiendo profundamente al país. Sus seguidores creen que derrotó al terrorismo y estabilizó la economía, pero sus detractores recuerdan la corrupción, el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos. Ella, Keiko Fujimori, promete estabilidad económica, inversión y más seguridad Estas elecciones importan mucho más allá de Perú. Recordemos que el país es uno de los mayores productores mundiales de cobre, minerales estratégicos, así que lo que ocurra puede afectar a inversiones multimillonarias y a los intereses de potencias como China o Estados Unidos 35 embarcaciones pesqueras. muy pendientes de lo que se decida este domingo. Keiko Fujimori o Roberto Sánchez: dos modelos de país para gobernar Perú