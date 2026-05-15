Perú finaliza el recuento de votos y la presidencia se disputará entre la derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez

El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú ha concluido este jueves, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100% de los votos contabilizados. El resultado es una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori (Fuerza Popular) fue la candidata más votada con el 17,18% de los votos válidos, al obtener 2.877.678 apoyos, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) logró el 12,03% al recibir 2.015.114 sufragios, en una ajustada definición por el segundo lugar contra el ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que ha quedado tercero con el 11,90% al sumar 1.993.904 votos.

De este modo, apenas 21.210 votos le han dado el segundo lugar a Sánchez sobre López Aliaga, que exige a las autoridades electorales no proclamar los resultados hasta que se atiendan sus reclamos, al denunciar sin pruebas un fraude en su contra, a partir de los grandes retrasos que se produjeron en la apertura de colegios en Lima, su principal feudo electoral.

Durante las primeras horas del recuento, el ultraderechista parecía afianzado en el segundo puesto, pero dos días después, el lento escrutinio de votos otorgó esa plaza a Sánchez.

Finalmente, un mes después, se ha confirmado que la población deberá elegir entre Fujimori y Sánchez. Perú, tras nueve mandatarios en una década, tendrá así un nuevo presidente después de este proceso electoral polémico y una segunda vuelta a menos de un mes vista.

01.34 min Perú vota en medio de una gran inestabilidad política

En las últimas elecciones, Fujimori perdió contra Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por intentar un golpe de Estado en 2022. No ha sido el único de esta decena de mandatarios que han llegado a ingresar en prisión.

Alejandro Toledo, (2001-2006), fue condenado por colusión y lavado de activos; Ollanta Humala (2011-2016), por haber recibido aportaciones ilícitas de Hugo Chávez para financiar sus campañas electorales, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario entre 2019 y 2022 por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.