La derecha se afianza en Perú con el triunfo de Keiko Fujimori, que irá a segunda vuelta ante el ultraconservador Pérez Aliaga

El giro a la derecha se afianza en Perú. Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), ha sido la candidata más votada en las elecciones presidenciales y se medirá en una segunda vuelta el 7 de junio ante el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. Uno de los dos será el nuevo jefe de Estado para el periodo 2026-2031, tras una década de fuerte inestabilidad política en la que se han sucedido ocho mandatarios diferentes.

Con el 54,5% del escrutinio realizado, y mientras votan este lunes alrededor de 55.000 ciudadanos que no pudieron hacerlo el domingo por incidencias en algunos colegios de Lima, la líder del partido Fuerza Popular obtiene el 16,96 % de los sufragios, mientras que el presidente de Renovación Popular suma el 14,43 %. Por detrás quedan el resto del total del récord de 35 candidatos que se han presentado a los comicios. Sea cual sea el resultado en el balotaje de dentro de tres semanas, Perú se sumará así al auge de Gobiernos de derecha y extrema derecha surgidos en Latinoamérica en los últimos años.

En un momento marcado por el problema de la delincuencia, considerada la mayor preocupación de los peruanos, más de 27 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas, con voto obligatorio, para elegir al presidente y dos vicepresidentes y cinco representantes para el Parlamento andino. Además, desde estos comicios y tras la reforma constitucional de 2024, el Congreso de Perú pasa a tener dos Cámaras: la de Diputados, para la que se eligen a sus 130 miembros, y la de Senadores, con 60 escaños que también salen de estas elecciones.

La nueva composición de ambas, una vez haya culminado el escrutinio, aún en un porcentaje muy inicial, será crucial de cara al devenir de la estabilidad presidencial para los próximos años.

"Los peruanos quieren orden" "Recibo estos resultados con profunda gratitud y con humildad, pero también con gran responsabilidad", dijo Fujimori al conocerse la primera tendencia de los datos el domingo. Y tras criticar el "caos" en torno al proceso electoral, aseveró que el mandato de los peruanos es "muy claro": "ellos quieren orden". "Es hora de que miremos el futuro, y hoy hemos dado un paso muy importante en ese sentido. El país ha empezado a cambiar y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para el país, porque el enemigo es la izquierda, y de acuerdo e estos resultados del conteo, ellos no estarían en la segunda etapa. Y eso es positivo para todos los peruanos", remarcó. La ganadora de la primera vuelta, que tiene 50 años, ha sido en los últimos años investigada y encarcelada preventivamente por acusaciones de corrupción y reivindica plenamente el gobierno de su padre, autor de un autogolpe de Estado en 1992, y posteriormente condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, entre otras sentencias por corrupción. "Desde hace 25 años nos gobierna el 'antifujimorismo', que "lo único que han hecho es buscar excusas, inventarse cosas y lanzar muchos insultos", lanzó anoche la candidata. Y fue más allá: "Nosotros no guardamos rencor. Todos esos años nos cambiaron, nos hicieron mejores. pero sabemos también que al país no lo salva una sola persona, sino un equipo. Y este equipo se dirige y se gobierna desde la Presidencia. Expresamos a todos los peruanos que tenemos los brazos abiertos para trabajar con todos aquellos que quieren el desarrollo en nuestro país. El Perú no aguanta más improvisaciones", sentenció. Divorciada desde 2022 y madre de dos hijas, Fujimori estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.) y fundó en 2010 Fuerza Popular, aunque su carrera política comenzó mucho antes. Como hija mayor del entonces presidente, llegó a ser primera dama del Perú de 1994 a 2000 en sustitución de su madre, Susana Higuchi, cuando se divorciaron sus padres, ambos descendientes de inmigrantes japoneses. Fue congresista entre 2006 y 2011 y su partido ha sido en los últimos tiempos el más fuerte e influyente del Congreso, desde el que ha sido responsable en gran medida, según sus adversarios, de la inestabilidad presidencial de la última década. Por un margen muy estrecho, se quedó a las puertas de la Presidencia en las segundas vueltas electorales de 2011, frente a Ollanta Humala; 2016, ante Pedro Pablo Kuczynski y, por última vez, en 2021 con Pedro Castillo como adversario. 01.34 min Perú vota en medio de una gran inestabilidad política Con el recuento oficial ya iniciado, aunque avanzando muy lentamente, el Jurado Nacional de Elecciones decidió en la noche del domingo ampliar la jornada un día más -tras haber prorrogado inicialmente una hora el cierre de los colegios- después de que más de una decena de centros de votación en Lima no pudieran instalarse por el retraso en la distribución del material electoral, lo que dejó sin la posibilidad de votar a miles de electores y generó una gran polémica entre los candidatos y los ciudadanos afectados. Por lo sucedido, López Aliaga llegó a hablar de “intento de fraude” en los comicios y presentó una demanda ante la Fiscalía en la que solicitaba la captura inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Consideró que no era casualidad que se quedasen sin abrir colegios en zonas donde, según señaló, votan mayoritariamente por su partido. Sin embargo, pese a los problemas con la apertura de esos locales, tanto las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportaron una jornada electoral sin irregularidades y con una gran afluencia de electores. El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima EFE/ John Reyes Mejia "Me han robado en Lima 500.000 votos", sentenció el exalcalde en una entrevista televisiva al aducir cálculos propios. "Hay mucha gente que ha ido a votar que venía de viaje del interior u otras partes del mundo y les han tenido dos o tres horas esperando, se hartan y se van", indicó. Por lo prono, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional ha informado de la detención del gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Edilberto Samamé Blas, por "el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales". El arresto guardaría relación con los retrasos en la entrega de material en varios colegios electorales.

El millonario admirador de Trump Pérez Aliaga, de 65 años y miembro del Opus Dei, es dueño de exitosos negocios y ya se presentó a las elecciones de 2021, en las que quedó en tercer lugar. Con un estilo a lo Donald Trump', su discurso, muy confrontativo, no está exento de convicciones religiosas, "provida" y contrarias a la "ideología de género", según sus palabras. Conocido con el alias de ‘Porky’, en varias ocasiones ha revelado su decisión de vivir en celibato y en la campaña de hace cinco años llegó a confesar estar “enamorado” de la Virgen María y afirmó que llevaba 40 años flagelándose como una muestra de “unión y amor” a la pasión de Cristo. Recibe el apoyo, por ejemplo, de partidos como VOX, en España. Tras haber sido regidor de la Municipalidad de Lima durante trece años, fue elegido alcalde de la capital en 2022 con la promesa de completar su mandato, algo que acabó incumpliendo al renunciar en 2025 para volver a postularse a la presidencia. Su gestión estuvo rodeada de escándalos por el manejo económico y es investigado por presunto lavado de activos. 14.57 min Cinco continentes - La fragmentación política marca las elecciones en Perú