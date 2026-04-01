Keiko Fujimori y López Aliaga se enfrentan en un esperado debate presidencial de Perú

Los dos candidatos presidenciales con mayor intención de voto en las elecciones generales de Perú, los derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se enfrentarán en el debate que protagonizarán durante la noche de este martes doce de los aspirantes, a menos de dos semanas de los comicios del 12 de abril.

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate en Perú se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se determinó en un sorteo previo.

Tras las primeras jornadas de la semana pasada, en las que los temas abordado fueron la lucha contra la inseguridad y la corrupción, esta semana los candidatos conversan sobre empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología.