El presidente de Perú hace seis cambios en su Gobierno, incluido el primer ministro, tras tres semanas de mandato
- José María Balcázar había nombrado a su gabinete el pasado 24 de febrero
- El nuevo primer ministro será el militar retirado Luis Arroyo, en sustitución de Denisse Miralles
El presidente transitorio de Perú, José María Balcázar, ha hecho seis cambios de ministros en el Gobierno, incluido el primer ministro, que será el militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa, en reemplazo de Denisse Miralles, que ha dimitido a petición del mandatario antes de que le fuera rechazado el voto de confianza en el Congreso.
Balcázar, que había nombrado a su gabinete el pasado 24 de febrero, después de su designación como presidente interino, tomó este martes el juramento a un nuevo Consejo de Ministros en el que fueron ratificados trece titulares de cartera.
A un mes de las elecciones generales
La intención de distintos partidos de negar el voto de confianza a Miralles hizo a Balcázar recomponer su gabinete, a menos de un mes de las elecciones generales, con un enfoque en la seguridad, según ha asegurado el mandatario en declaraciones a periodistas en los exteriores al Palacio de Gobierno. La semana pasada ya se había visto obligado a cambiar al ministro de Salud.
La mayoría de nuevos ministros son funcionarios y técnicos con experiencia previa en sus sectores, como el titular de Economía, Rodolfo Acuña, que fue viceministro de Hacienda; el de Defensa, Carlos Díaz, ex jefe de Planeamiento del Ministerio del Ambiente; y el del Interior, José Zapata, ex viceministro de Seguridad Pública.
Asimismo, en el Ministerio de Educación ha jurado María Esther Cuadros, quien fue viceministra de Gestión Educativa; y en el de Mujer y Poblaciones Vulnerables ha ingresado Edith Pariona, que se desempeñó como directora del servicio Infosalud.
Resto del Gobierno
En la cartera de Relaciones Exteriores, Balcázar ha ratificado al canciller Hugo de Zela, que se mantiene en el cargo desde octubre del año pasado cuando asumió la posición propuesto por el expresidente José Jerí.
Al igual que el canciller han sido ratificados en sus cargos los ministros de Justicia, Luis Enrique Jiménez; de Salud, Juan Carlos Velasco; de Desarrollo Agrario y Riego, César Meza; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Oscar Fernández.
Igualmente, el gobernante ha avalado al ministro de la Producción, César Quispe; al de Comercio Exterior y Turismo, Fernando Reyes; al de Energía y Minas, Ángelo Alfaro; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
De la misma forma, se mantienen en sus cargos Wilder Sifuentes en Vivienda, Construcción y Saneamiento, Nelly Paredes en Ambiente, Fátima Altabás en Cultura, y Lily Vásquez en Desarrollo e Inclusión Social.