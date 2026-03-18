El presidente de Perú hace seis cambios en su Gobierno, incluido el primer ministro, tras tres semanas de mandato

El presidente transitorio de Perú, José María Balcázar, ha hecho seis cambios de ministros en el Gobierno, incluido el primer ministro, que será el militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa, en reemplazo de Denisse Miralles, que ha dimitido a petición del mandatario antes de que le fuera rechazado el voto de confianza en el Congreso.

Balcázar, que había nombrado a su gabinete el pasado 24 de febrero, después de su designación como presidente interino, tomó este martes el juramento a un nuevo Consejo de Ministros en el que fueron ratificados trece titulares de cartera.

A un mes de las elecciones generales La intención de distintos partidos de negar el voto de confianza a Miralles hizo a Balcázar recomponer su gabinete, a menos de un mes de las elecciones generales, con un enfoque en la seguridad, según ha asegurado el mandatario en declaraciones a periodistas en los exteriores al Palacio de Gobierno. La semana pasada ya se había visto obligado a cambiar al ministro de Salud. La mayoría de nuevos ministros son funcionarios y técnicos con experiencia previa en sus sectores, como el titular de Economía, Rodolfo Acuña, que fue viceministro de Hacienda; el de Defensa, Carlos Díaz, ex jefe de Planeamiento del Ministerio del Ambiente; y el del Interior, José Zapata, ex viceministro de Seguridad Pública. El nuevo presidente de Perú, José María Balcázar. AP Photo/Guadalupe Pardo Asimismo, en el Ministerio de Educación ha jurado María Esther Cuadros, quien fue viceministra de Gestión Educativa; y en el de Mujer y Poblaciones Vulnerables ha ingresado Edith Pariona, que se desempeñó como directora del servicio Infosalud.