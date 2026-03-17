Chile comienza la construcción de barreras fronterizas con Perú y Bolivia para frenar la inmigración

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ha iniciado este lunes la construcción de "barreras físicas" en la frontera con Perú, una promesa de campaña destinada a frenar la migración irregular proveniente de ese país y Bolivia.

"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", ha declarado Kast a la prensa frente a una excavadora que cavaba una zanja cerca del cruce fronterizo de Chacalluta, en Arica. El líder ultraderechista ha visitado la localidad, ubicada a unos 2.000 kilómetros de Santiago, cinco días después de asumir el cargo.

El Gobierno ha fijado un plazo de 90 días para la construcción de las barreras, sin especificar el tipo de infraestructura que se desplegará. De acuerdo con las promesas de campaña de Kast respecto a su plan de "escudo fronterizo", se espera que las zanjas tengan tres metros de profundidad. Se prevé realizar el mismo trabajo en la región de Tarapacá, cerca de Colchane, en la frontera con Bolivia, epicentro de la entrada de migrantes indocumentados, particularmente de Venezuela.

Kast busca construir un "Chile soberano" "Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado", ha indicado el gobernante ultraderechista. Los lazos de Kast, favorito en las presidenciales de Chile, con la ultraderecha mundial Sara Alonso Esparza El exdiputado ultracatólico ha explicado que "no es solo una zanja", sino que se trata de un "sistema integral" que incluye "barreras físicas, tecnológicas, humanas" y que "requiere también el trabajo con otras naciones", según recoge EFE. "Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán", ha lanzado Kast, quien se ha declarado admirador de las políticas contra la migración del estadounidense Donald Trump, así como de las políticas carcelarias y de seguridad del salvadoreño, Nayib Bukele. El llamado Plan Escudo Fronterizo fue una de las principales promesas del ultraderechista, una estrategia de cierre de fronteras que abarca también la construcción en los próximos meses de muros y vallas de seguridad de cinco metros de altura, cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos.