EN DIRECTO | Cambio de mando en Chile: José Antonio Kast asume la Presidencia del país

La Moneda, el palacio presidencial de Chile, tiene desde este miércoles un nuevo inquilino. Por primera vez desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, el país sudamericano tiene al frente a un político defensor del antiguo régimen, José Antonio Kast, investido para un mandato de cuatro años.

Kast, de 60 años y padre de nueve hijos, ha jurado el cargo ante la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien ha cumplido con los formalismos entregándole varios símbolos que le acreditan como nuevo jefe de Estado, incluida la banda con los colores de la bandera nacional. La sala ha irrumpido en aplausos antes de que todos, al unísono y sin distinción política, hayan coreado al unísono el himno nacional.

El nuevo dirigente se impuso en las elecciones de diciembre con el 58% de los votos y sucede en el cargo a Gabriel Boric, abanderado de la izquierda. Para su nuevo gobierno, se ha rodeado de 13 hombres y once mujeres que arrojan un perfil poco político, ya que la mayoría no militan en partidos y están vinculados al sector privado. En la lista figuran dos antiguos abogados de Pinochet: Fernando Rabat, en Justicia y Derechos Humanos, y Fernando Barros, para Defensa.

El Salón de Honor del Congreso se ha engalanado para una ceremonia con unos 1.200 invitados, entre los que destacan más de un centenar de dirigentes extranjeros. Entre los invitados figura el rey Felipe VI, que ya el martes mantuvo un primer encuentro con Kast, mientras que en la lista de ausencias destacan nombres como el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, inmersa en su campaña por ser la próxima secretaria general de la ONU.