El ultraconservador Kast gana las elecciones chilenas, según los primeros datos oficiales
- Obtiene el 59,83 % de los apoyos frente al 40,17 % de la izquierdista Jeannette Jara, con el 25,37 % del escrutinio
- Si se confirma el resultado, será el presidente más cercano a Pinochet tras la dictadura
- Minuto a minuto: elecciones de Chile, en directo
El ultraderechista José Antonio Kast, que defiende gran parte del legado del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), aventaja a la comunista Jeannette Jara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas de este domingo, con el 25,37 % del escrutinio realizado.
Según los datos difundidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), el líder del Partido Republicano obtiene por ahora el 59,83 % de los apoyos y la aspirante de la coalición de izquierdas apoyada por el actual Gobierno de Gabriel Boric cosecha el 40,17 %
Esta es la tercera vez que Kast, abogado de ascendencia alemana de 59 años, intenta llegar al Palacio de la Moneda, tras las elecciones de 2017, en las que no pasó de la primera vuelta, y 2021, cuando fue superado por Boric, que arrastra meses de fuerte desaprobación en las encuestas y que no ha podido presentarse a estos comicios porque la Constitución impide la reelección para un segundo periodo consecutivo.
Hasta ahora solo ha habido un presidente de derechas desde que Chile recuperó la democracia en 1990: el fallecido Sebastián Piñera, que gobernó entre 2010 y 2014, y entre 2018 y 2022. Pero este, a diferencia de Kast, había votado en contra de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988.
Jara había ganado la primera vuelta
Más de 15,7 millones de ciudadanos estaban llamados a elegir a su próximo jefe de Estado para el período 2026-2030, que asumirá el poder el próximo 11 de marzo. Como ya ocurrió en la primera vuelta del 16 de noviembre, en la que Jara quedó primera con el 26,85% de los votos; seguida por Kast, que obtuvo el 23,92%, y otros seis candidatos minoritarios, estas han sido las primeras elecciones con el voto totalmente obligatorio y bajo pena de multa, salvo excepciones contempladas en la ley y quienes estén en el exterior.
Durante diez horas han estado abiertos los 3.379 locales electorales con 40.473 mesas de votación. La normalidad ha reinado durante la jornada, en la que el mayor susto se ha producido en Valparaíso, donde tuvo que ser desalojado un colegio tras una amenaza de bomba que resultó ser una falsa alarma. Además, la formación de Jara ha denunciado un presunto envío de mensajes políticos por parte de una aplicación en favor de Kast fuera del plazo legal de campaña.
El país ha acudido a las urnas en un momento en el que la inseguridad es considerada la principal preocupación ciudadana -más del 87 % de los chilenos perciben un aumento de la delincuencia en el último año según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, pese a que se trata del cuarto país más seguro de América Latina según el Global Peace Index 2025- y que, junto con el control de la inmigración, es el tema que ha marcado la campaña.
Los discursos de mano dura entre los candidatos de derecha fueron ya los protagonistas para la primera vuelta, lo que arrastró a Jara a calcular la estrategia y meterse de lleno con sus propias propuestas en el tema.