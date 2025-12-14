El ultraconservador Kast gana las elecciones chilenas, según los primeros datos oficiales

El ultraderechista José Antonio Kast, que defiende gran parte del legado del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), aventaja a la comunista Jeannette Jara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas de este domingo, con el 25,37 % del escrutinio realizado.

Según los datos difundidos por el Servicio Electoral de Chile (Servel), el líder del Partido Republicano obtiene por ahora el 59,83 % de los apoyos y la aspirante de la coalición de izquierdas apoyada por el actual Gobierno de Gabriel Boric cosecha el 40,17 %

Esta es la tercera vez que Kast, abogado de ascendencia alemana de 59 años, intenta llegar al Palacio de la Moneda, tras las elecciones de 2017, en las que no pasó de la primera vuelta, y 2021, cuando fue superado por Boric, que arrastra meses de fuerte desaprobación en las encuestas y que no ha podido presentarse a estos comicios porque la Constitución impide la reelección para un segundo periodo consecutivo.

Hasta ahora solo ha habido un presidente de derechas desde que Chile recuperó la democracia en 1990: el fallecido Sebastián Piñera, que gobernó entre 2010 y 2014, y entre 2018 y 2022. Pero este, a diferencia de Kast, había votado en contra de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988.