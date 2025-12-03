Chile arranca la campaña para la segunda vuelta con unos sondeos que dan por hecho el triunfo del ultraderechista Kast

Chile arranca este miércoles la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre, que enfrenta a la comunista Jeannette Jara, candidata del actual Gobierno de izquierdas y que ganó por la mínima en la primera vuelta de noviembre, y al ultraderechista José Antonio Kast, a quien los sondeos dan una clara mayoría. La inseguridad es la principal preocupación ciudadana y junto con el control de la inmigración está marcando los discursos políticos.

Según el promedio de encuestas calculado por DatosRTVE, Kast, líder del Partido Republicano, abogado y exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtendría en la segunda vuelta el 51,1% de los votos, mientras que Jara, aspirante de la coalición Unidad por Chile, abogada y administradora pública de 51 años y ministra del Trabajo y Previsión Social hasta el pasado abril, se quedaría con el 34,9 % de los sufragios.

Como ya ocurrió en la primera vuelta del 16 de noviembre, el voto será obligatorio bajo pena de multa, salvo excepciones contempladas en la ley y quienes estén en el exterior. Más de 15,7 millones de ciudadanos están llamados a elegir en las urnas a su próximo jefe de Estado para el período 2026-2030, que sustituirá al izquierdista Gabriel Boric, que arrastra meses de fuerte desaprobación en las encuestas y que no se ha podido presentar porque la Constitución impide la reelección para un segundo periodo consecutivo.

La campaña se extenderá hasta la medianoche del viernes 12 de diciembre, cuando se prohibirá toda manifestación o reunión pública de carácter electoral. Antes, se celebrarán dos debates entre ambos: el primero, radiofónico, este miércoles, y el segundo, en televisión, el próximo martes.

El escenario que deja la primera vuelta En las elecciones de noviembre, en las que se daba por descontado que ningún aspirante lograría mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta, Jara quedó primera con el 26,85% de los votos; seguida por Kast, que obtuvo el 23,92%. Unos resultados mucho más igualados de lo que auguraban los sondeos. Por detrás quedaron el populista Franco Parisi, que sorprendió al quedar tercero con el 19,71% de los apoyos; el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, con el 13,93 %; y la representante de la derecha tradicional y exministra de Trabajo Evelyn Matthei, con el 12,46%. Y muy por debajo se ubicaron los otros tres candidatos: el resto: el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Harold Mayne-Nicholls, con el 1,26% ; el ex diputado socialista y ahora independiente Marco Enríquez-Ominami, con el 1,20%; y el dirigente de izquierda radical Eduardo Artés, último con el 0,66% de los apoyos. Los comicios de noviembre también fueron legislativos. Se renovaron los 155 escaños de la Cámara de Diputados y ninguna formación logró la mayoría absoluta, lo que deja un Parlamento muy fragmentado. La coalición oficialista es la que más bancas congregó, 61, seguida por el Cambio por Chile al que pertenece Kast, con 42; el Chile Grande y Unido de la derecha tradicional, con 34; el Partido de la Gente de Parisi, con 14; tres para el grupo de los verdes, regionalistas y humanistas y uno independiente. En el Senado, donde se elegían 23 de los 50 senadores totales, el oficialismo logró 11 escaños; la coalición de Kast seis; la de Matthei cinco y los verdes uno. El ultraderechista Kast enfila a La Moneda pese al ajustado triunfo de Jara en la primera vuelta electoral de Chile Sara Alonso Esparza, Sara Gómez Armas

La suma de votos de la derecha da ventaja a Kast La suma de los sufragios obtenidos en las presidenciales por los candidatos de derecha sitúan en clara ventaja a Kast en el caso de recibir el 14 de diciembre los apoyos de los votantes del resto de candidatos conservadores que quedaron fuera de la contienda. Tanto Kaiser como Matthei ya adelantaron su apoyo al candidato ultra tras su derrota durante la misma noche electoral, mientras que el Partido de la Gente que lidera Parisi decidió este domingo votar nulo o en blanco tras preguntar a sus militantes en una consulta online. "Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje", expresó la formación, cuyo grueso de votantes según los análisis políticos son ciudadanos descontentos con la política tradicional y el Ejecutivo de Boric. Al conocerse este posicionamiento, Jara, que ya había anunciado que en el caso de ganar suspendería o renunciaría a su militancia comunista para representar a un espectro político mayor, lanzó a través de sus redes un mensaje de seducción a los votantes de Parisi: "Respeto absolutamente las decisiones que toma el Partido de la Gente y sus procesos de consulta y toma de decisión. Los resultados que conocimos solo me refuerzan la necesidad de salir a comunicar más fuertemente los puntos en común que tenemos con Franco. Ambos compartimos una preocupación central: el alto costo de la vida en nuestro país y la necesidad de aliviar el bolsillo. Por eso he incorporado medidas propuestas por él como la eliminación del IVA de los medicamentos". Ya en la noche electoral, la aspirante comunista —que impulsó como ministra algunas de las medidas más populares del Gobierno de Boric, como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la subida del salario mínimo—, reconoció que el camino de cara a la segunda vuelta no sería fácil: "Casi la mitad del país no votó por ninguno de quienes pasamos a segunda vuelta. Eso no es una sentencia: es un desafío", manifestó la candidata oficialista, que remarcó que su proyecto se construye con "humildad, con diálogo y sin excluir a nadie". También pidió cuidar la democracia para no ponerla "en riesgo", en clara alusión al avance de la ultraderecha. Migrantes caminan de regreso a Chile tras ser denegados su ingreso a Perú, cerca del paso fronterizo de Cachalluta Rodrigo ARANGUA / AFP

La inseguridad ciudadana, protagonista Más del 87 % de los chilenos perciben un aumento de la delincuencia en el último año según la más reciente Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. La Fiscalía de Chile revela que en 2024 los homicidios disminuyeron un 2,7%. Pero advierte de que se registró la cifra más alta de asesinatos de niños y adolescentes y "un importante aumento" en la participación de extranjeros como víctimas y verdugos. La mayoría de los imputados siguen siendo chilenos, pero la proporción de extranjeros se duplicó y uno de cada cinco investigados por homicidios son inmigrantes, principalmente venezolanos y colombianos. Los delitos que más crecieron fueron los secuestros y las extorsiones, a los que los ciudadanos no estaban tan acostumbrados. Los discursos de mano dura fueron ya los protagonistas en la primera etapa de la campaña, principalmente entre los candidatos más conservadores. Kast, convencido de que el país está siendo golpeado por “una de las peores crisis de seguridad de su historia”, prevé la construcción de cárceles de máxima seguridad y aislamiento total para cabecillas narcos, el cierre total de las fronteras para la migración ilegal —prevé construir muros y vallas de seguridad de cinco metros de altura—, un despliegue militar y policial “sin precedentes” y el traslado a centros de internación cerca de la frontera de los extranjeros que entren sin papeles para preparar su “expulsión inmediata”. Con ese telón de fondo, en los últimos días decenas de migrantes que buscan retornar a sus países de origen obligados ante el endurecimiento de las políticas migratorias, intentaron pasar desde Chile hacia Perú, cuyo gobierno declaró el pasado fin de semana el estado de emergencia en las fronteras, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia. "La crisis migratoria sigue escalando en la frontera con Perú y el presidente Boric aún no reacciona", escribió Kast en X hace unos días. En otro mensaje insistió con que "lo que está ocurriendo en el norte es grave" y se necesita un gobierno que "conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales", porque mientras "algunos candidatos proponen regularizaciones masivas", él asegura que recuperará "el orden y cumplimiento de la ley". ““ Jara también reaccionó en sus redes: "La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos. Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas". Y la semana pasada aseveró que en su eventual Gobierno habrá "seguridad de verdad". "Más policías en las calles, fronteras ordenadas y persecución al narco siguiendo la ruta del dinero, con levantamiento del secreto bancario", sentenció. ““

La economía, también en la mira Si bien la economía chilena se expandió un 2,2% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior -en todo 2024 creció al 2,6% -, ambos candidatos asumen que es necesario impulsar un crecimiento mayor, aunque de diversas maneras. La inflación en ese mismo mes no varió, aunque acumula un 3,4% interanual. De acuerdo con la consultora Ipsos, casi la mitad de los hogares chilenos no logra llegar a fin de mes. Y según el Centro de Estudios Públicos, el 48 % de los ciudadanos cree que la situación económica es mala o muy mala, y solo el 29% cree que mejorará en el próximo año. En campaña, José Antonio Kast ha propuesto una reducción radical del gasto público. Un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares durante los primeros 18 meses de Gobierno sin que afecte, asegura, a las ayudas sociales. Convencida de la necesidad de "un crecimiento económico grande que llegue a todas las familias chilenas, Jara, que antes de ser ministra se había desempeñado como subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet entre 2016 y 2018, insiste con una de sus propuestas estrella: establecer un ingreso vital de 750.000 pesos (unos 700 euros), aunque en los últimos días, dentro del juego de seducción a votantes de todo el espectro, ha hecho suyas propuestas de otros candidatos, como la reducción del IVA a los medicamentos, planteada inicialmente por Parisi. 01.21 min Chile se juega la segunda vuelta de las elecciones entre dos extremos