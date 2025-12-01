El tercer partido en las presidenciales de Chile anuncia que no apoyará a ningún candidato en la segunda vuelta

El Partido de la Gente (PDG), la formación política que lidera el populista Franco Parisi, ha comunicado este domingo que van a animar a votar nulo o en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidencias de Chile. El 14 de diciembre, el país elige entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

En una consulta online celebrada este domingo, el 78% de los militantes optó por esa opción electoral, frente al 20% que se inclinó por dar apoyo a Kast y, el 2%, a Jara.

"Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas", dijo en un comunicado el partido de Parisi. El PDG dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial y su líder se convirtió en el tercer candidato más votado. El economista, de 58 años, volvió a desafiar a las encuestas y consiguió el mismo puesto que en 2021.

Jara había pedido su apoyo públicamente para contener a la ultraderecha.

La candidata de la coalición de izquierda quedó en cabeza en la primera vuelta de las elecciones, con un 26,9% de los sufragios. Pero el ultraconservador José Antonio Kast fue segundo, con casi un 24% de los votos.

Por detrás, otras propuestas: Kaiser, en cuarto lugar y Matthei, en el quinto; seguidos por el periodista y expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Harold Mayne-Nicholls, con el 1,26%; el exdiputado socialista y ahora independiente Marco Enríquez-Ominami, con el 1,20%; y el dirigente de izquierda radical Eduardo Artés, último con el 0,66 % de los apoyos.

"Ni fachos, ni comunacho" Los grandes apoyos del PDG están en las provincias mineras del norte, las más afectadas por la delincuencia. También son las zonas donde hay más inmigración irregular. La mayoría de los 2,5 millones de personas que les votaron están disconformes con la política y el Gobierno que lidera el izquierdista Gabriel Boric. Y son, principalmente, hombres menores de 45 años de clase media, según las encuestas. Con el lema "Ni facho, ni comunacho", Parisi propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un masivo "tuning" (coches modificados) si ganaba la presidencia. En la cita de 2021, en vísperas de la segunda vuelta entre Boric y Kast, pidió el voto por el ultraderechista, pero esta vez ha explicado que "no firmará cheques en blanco a nadie". El Partido de la Gente (PDG) sí que será clave en el Congreso, donde obtuvo 14 de 155 escaños. La derecha y la ultraderecha se quedaron a dos diputados de la mayoría.