El rey se reúne con Kast antes de asistir a su toma de posesión como nuevo presidente de Chile

El rey Felipe VI se ha reunido este martes con el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, menos de 24 horas antes de que tome posesión de su cargo tras su triunfo electoral del pasado mes de noviembre y también tiene previsto un encuentro con el mandatario saliente, Gabriel Boric, según ha informado Zarzuela.

El monarca se encuentra en Santiago para asistir en representación de España al traspaso de mando entre Kast y Boric, siguiendo así con la tradición que inició ya cuando era príncipe de Asturias de acudir a las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos, que ha mantenido salvo contadas excepciones.

Felipe VI ha estado acompañado por el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ya que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, finalmente se ha quedado en Madrid para poder seguir la evolución de la situación en Oriente Próximo.

Tras este encuentro con el nuevo presidente, el rey también tiene previsto reunirse, como viene siendo habitual en este tipo de viajes, con el mandatario saliente, además de un encuentro con representantes de la colectividad española en el país.

Felipe VI aprovechará la presencia en Chile de varios mandatarios iberoamericanos para mantener también encuentros bilaterales. Según ha informado Zarzuela, tiene previsto entrevistarse con el nuevo presidente de Honduras, el también conservador Nasry Asfura, a cuya toma de posesión a finales de enero no acudió ya que no se invitó a personalidades extranjeras, así como con el de Ecuador, Daniel Noboa.

La de Chile es la decimonovena toma de posesión de un mandatario iberoamericano a la que asiste Felipe VI desde su proclamación en junio de 2014.