Clavijo ve con preocupación los dos positivos en hantavirus en pasajeros repatriados e insiste en su temor por las ratas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su preocupación por los nuevos positivos en hantavirus de dos pasajeros repatriados del barco MV Hondius, un riesgo del que ya había alertado y que "desgraciadamente" se ha visto confirmado. Asimismo, ha insistido en el temor que podía tener por las ratas en el crucero afectado y ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haga públicas conversaciones privadas fuera de contexto intentando "ridiculizar" y convertir en "meme" sus advertencias.

Ha avanzado además que estudiará si recurre a la Justicia por una posible invasión de competencias: "Si se invaden o no comeptencias lo veremos con posterioridad (...) es una decision que tenemos tiempo para tomarla".

Así se ha pronunciado Clavijo en declaraciones a 'Antena 3' y 'Cadena Ser Canarias', después de que un ciudadano francés y otro estadounidense que viajaban en el crucero hayan sido confirmados como casos positivos.

El presidente canario ha recordado las medidas que pidió al Gobierno para el fondeo del buque, como hacer test de antígenos o PCR antes de bajar pese a que fueran asintómaticos por "seguridad para los canarios y para el personal que trabajaba en el operativo". "Hoy van a seguir bajando pasajeros sin que se les haya hecho el test, cosa que nos preocupa", ha subrayado.

En este contexto, considera que esa petición no era "descabellada" tras confirmarse los positivos de los dos repatriados, por lo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya tenido en cuenta las medidas planteadas por su Ejecutivo de cara a la repatriación en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

Asimismo, Clavijo también ha recordado que pidió al Gobierno que tanto el barco como la evacuación aérea estuvieran "el menos tiempo posible" en las islas para evitar riesgos. Y ante la negativa del Ejecutivo, el gobierno canario decidió "recluirse" no autorizando la entrada del buque y que fuera el Ejecutivo central el que lo haga. No obstante, ha defendido la "absoluta lealtad" con la que han trabajado en el operativo para que saliera "exitosamente" y acabara rápido.

Reprocha a Sanidad que le haya intentado "ridiculizar" respecto a los roedores Por otra parte, ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya querido "ridiculizar" su preocupación con los roedores en el barco con hantavirus. Además, ha insistido en una circular del Ministerio del Interior que a su juicio reconoce que el hantavirus se trasmite por la saliva, orina o heces de roedores. "Dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta", ha proseguido. Hantavirus: no hay ratas en el Hondius y es "muy improbable" que pudieran llegar a la costa y contagiar a los canarios Blanca Bayo, María Navarro Sorolla, VerificaRTVE El presidente canario también ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su protocolo que hay que eliminar las ratas en el barco, por lo que había un "riesgo. "Han querido llevarlo al absurdo", ha asegurado Clavijo, que admite una conversación privada con la ministra Mónica García, que ella "ha tenido a bien" hacerla pública, en la que niega que los roedores pudieran nadar y él le envió una captura. "No estilo hacer públicas conversaciones o pantallazos fuera de contexto", ha rematado. Con todo, Clavijo ha avanzado que no va a romper relaciones con el Gobierno "por el interés general" y ha dicho que "no es el momento" de decidir "en medio de una emergencia" si Coalición Canaria decide retirar el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso. Por último, preguntado por qué no estuvo este domingo en el puerto de Granadilla de Abona, ha respondido que no acudió porque "no tenía ninguna decisión operativa" en ese operativo, "ninguna competencia".

El Gobierno le responde: "Las afirmaciones deben basarse en la ciencia" Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha evitado el choque directo con el presidente canario, Fernando Clavijo, si bien ha advertido que las afirmaciones de los políticos deben estar basadas en "cuestiones científicas" y lo que "sobra" es que "la gente se alarme". 12.22 min Ángel Víctor Torres: "Hemos terminado con una situación de mucha incertidumbre" En declaraciones a Las mañanas de RNE, el ministro ha recordado que ha estado en contacto permanente con Clavijo durante la última semana para gestionar la llegada del barco afectado por el brote de hantavirus, lamentando a su vez que la gestión de la crisis haya finalizado con un "choque institucional". Torres ha afirmado que no entrará a responder al presidente autonómico y sus "teorías" y ha defendido escuchar "siempre" los criterios técnicos, científicos y epidemiológicos, tal y como hizo él al frente del Gobierno de Canarias en la pandemia del covid. Dicho esto, ha recordado que el hantavirus tiene una "letalidad alta" pero "muy pocas posibilidades de contagio".

Díaz dice que Clavijo se ha "retratado" y pide "cordura": "Estamos en buenas manos" La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en declaraciones a los medios que el presidente canario se ha "retratado" con sus declaraciones hechas hasta la fecha y le ha pedido que "se mire al espejo": "Habla por sí solo". Con todo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "serenidad" a la ciudadanía. "Hacemos lo que tenemos que hacer, acompañando esta gestión por la OMS", ha aseverado, y ha añadido: "Estamos en buenas manos". Respecto al PP, ha dicho que "siempre hace lo mismo", usar cualquier crisis "como un vector para golpear al Gobierno". "Me gustaría ver al PP remar a favor de su país, generar sosiego", ha dicho, pero "no es su forma de hacer oposición". Por último, ha pedido "cordura y remar a favor del país".