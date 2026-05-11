Directo: los últimos testigos declaran este lunes en el juicio del caso Kitchen antes de oír los audios de Villarejo

El juicio del caso Kitchen entra este lunes en su sexta semana con el interrogatorio a los últimos testigos que quedan por declarar para pasar después a la fase pericial. Todo, antes de escuchar los audios del excomisario de policía José Villarejo con el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez, en los que hablaban de esta operación de espionaje al extsorero del PP Luis Bárcenas.

Entre los testigos que comparecen este lunes figura un exalto cargo de Interior, el comisario Juan María Rueda Menéndez, así como otros agentes de Policía.

El tribunal tiene previsto pasar ya el martes a la fase pericial con la comparecencia, entre otros, de agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia y de funcionarios del Centro Criptológico, y concluiría el miércoles.

Audios de Villarejo y declaraciones de García Castaño De modo que no sería hasta el jueves cuando diese comienzo la fase documental en la que se procederá a escuchar los audios de Villarejo, así como de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud. Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes como sostiene la Fiscalía y las demás acusaciones. Según confesó, el exchófer de Bárcenas, Sergío Ríos, al que captó como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática al que pidió asistencia los volcó en un ordenador en una cafetería Vips y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un pendrive, que luego él, según aseguró, entregó al exnúmero dos de Interior, extremo que éste niega. La escucha de los audios y de estas declaraciones podría extenderse unas tres jornadas por lo que hasta entonces no comenzará el interrogatorio a los diez acusados en este juicio, que se calcula que sería a partir del 19 de mayo.