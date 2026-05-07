Directo: El acceso del exchófer de Bárcenas en la Policía y los registros de su casa, en el foco del juicio Kitchen

Este martes la decimoséptima jornada del juicio por la operación Kitchen, presuntamente orquestada desde la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el partido, pondrá el foco en el que fuera chófer de la familia Bárcenas.

Sergio Ríos, uno de los diez acusados en este juicio, habría sido captado por la trama para espiar a sus jefes obteniendo a cambio pagos a cuenta de fondos reservados y posteriormente un puesto de trabajo en la Policía Nacional.

Precisamente uno de los testigos de este jueves será el jefe de Procesos Selectivos del cuerpo policial cuando Ríos aprobó el examen de ingreso, el comisario principal Jesús María M.Z., en la convocatoria de 2015.

El exchófer, que actualmente se encuentra suspendido de empleo y sueldo a la espera del resultado del juicio, se incorporó definitivamente al cuerpo en 2017 tras pasar por la academia de la Policía.