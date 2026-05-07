Directo: El acceso del exchófer de Bárcenas en la Policía y los registros de su casa, en el foco del juicio Kitchen
- Sergio Ríos fue presuntamente captado por la trama para espiar a la familia Bárcenas
- A cambio habría recibido pagos a cuenta de fondos reservados y una plaza en la policía
Este martes la decimoséptima jornada del juicio por la operación Kitchen, presuntamente orquestada desde la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP y sustraerle documentación comprometedora para el partido, pondrá el foco en el que fuera chófer de la familia Bárcenas.
Sergio Ríos, uno de los diez acusados en este juicio, habría sido captado por la trama para espiar a sus jefes obteniendo a cambio pagos a cuenta de fondos reservados y posteriormente un puesto de trabajo en la Policía Nacional.
Precisamente uno de los testigos de este jueves será el jefe de Procesos Selectivos del cuerpo policial cuando Ríos aprobó el examen de ingreso, el comisario principal Jesús María M.Z., en la convocatoria de 2015.
El exchófer, que actualmente se encuentra suspendido de empleo y sueldo a la espera del resultado del juicio, se incorporó definitivamente al cuerpo en 2017 tras pasar por la academia de la Policía.
Los policías del registro de la casa de Ríos y un funcionario de prisiones, otros testigos
La sesión de este jueves previsiblemente arrancará con los testimonios de varios policías que intervinieron en el registro del domicilio de Sergio Ríos. Conocido como 'El cocinero', fue un personaje clave en esta presunta trama parapolicial. De esa denominación, que le adjudicó el excomisario Villarejo, parte la denominación de la operación Kitchen.
También están citados para este jueves un funcionario de prisiones que coincidió con Luis Bárcenas durante su estancia en el centro penitenciario de Soto del Real.
Se retoma así la vista oral del caso después de que el tribunal decidiera concentrar los testigos previstos para el miércoles con los que habían sido citados para hoy, tras la jornada "exprés" del martes que se prolongó algo menos de cuatro horas.