Directo: Continúa la declaración de Morocho en el juicio Kitchen, tras señalar que detectó una operación paralela para espiar a Bárcenas

El inspector Manuel Morocho, investigador principal de la Gürtel, prestó este miércoles declaración durante cuatro horas ante el tribunal del caso Kitchen. Se juzga el presunto operativo parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y robar documentación comprometedora para el PP en manos del extesorero. Morocho, que dijo haber descubierto la existencia de esa investigación paralela "sin autorización judicial" sobre el extesorero popular, continuará su declaración este jueves.

La segunda jornada de declaración del inspector Morocho, que se ha retomado donde quedó el miércoles, ha comenzado con la descripción del policía de cómo, con conocimiento del juez instructor de la Gürtel Pablo Ruz, esquivó las "presiones" de sus superiores para informar al magistrado de los avances de su investigación: "Hubo que hacer cambios y desagregar elementos sustantivos y ponerlos en los anexos porque no querían que figurara", de manera que Morocho buscó "estrategias" para que "el juez conociera lo que pasaba sin que estuviera en el cuerpo del informe". "Establecíamos una autocensura. Buscábamos elementos periféricos para explicar cuestiones. Otra forma de explicar las cosas, siempre con el conocimiento del magistrado", ha explicado.

Hasta tal punto fue Ruz conocedor de esas presiones, que "diariamente" relataba Morocho, que fue "taxativo" ante la posibilidad de que otros mandos policiales acompañaran al inspector a sus reuniones: "Me dijo el magistrado que si venían no iban a acceder a la reunión".

Cuando el letrado defensor de Eugenio Pino le ha preguntado por qué no activó el procedimiento de acoso laboral, Morocho ha respondido que su objetivo principal era "avanzar en la investigación": "Lo asumí como una carga más que tenía que llevar" y lo puso en conocimiento del magistrado, según ha señalado.

El juicio del caso Kitchen se retoma así donde quedó en la jornada del día anterior: con el interrogatorio de Morocho por parte de los abogados de las defensas de los diez acusados en esta trama. En el banquillo de los acusados se sientan exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su ex número dos, Francisco Martínez. También a parte de la cúpula policial de la época, al excomisario José Manuel Villarejo y el exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos.