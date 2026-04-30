La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 30 de abril con Jordi Évole como invitado

El entrevistador, entrevistado. No es habitual que David Broncano reciba a periodistas, pero Jordi Évole, invitado de hoy en La Revuelta, se ha convertido en toda una figura mediática y uno de los comunicadores más reconocidos de nuestro país. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos bajo demanda y de forma totalmente gratuita. Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

¿Cómo asistir de público a La Revuelta de Broncano? Encuentra el formulario para conseguir entradas CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Música en directo en La Revuelta

El periodista Jordi Évole visita a David Broncano para presentar el documental Sidosa, sobre la historia de vida del actor y director Eduardo Casanova. Pero La Revuelta ha sido escenario de tres actuaciones musicales a lo largo de la semana, una por cada programa. Por un lado, los argentinos Miranda! presentaron oficialmente la que será la sintonía oficial de La Vuelta ciclista a España en su edición de 2026, “Despierto amándote”. Y, a modo de bonus track, regalaron a los espectadores dos de sus mayores éxitos, “Perfecta” y “Tu misterioso alguien”, todo ello en versiones acústicas.

03.44 min La Revuelta | Miranda! - "Despierto amándote", "Perfecta" y "Tu misterioso alguien"

Ayer, Sergio Dalma interpretó el hit internacional “Baila morena”, de Zucchero, como presentación de su álbum de versiones de la música italiana, Ritorno a Via Dalma. Y la semana arrancó con Quevedo, el artista canario más popular de los últimos años y uno de los más exitosos de nuestro país, que presentó su tercer disco, El baifo, con una actuación que incluyó la canción que da nombre al disco, “Al golpito”, junto a La Nueva Línea, y “La Graciosa”, junto al mítico cantante de merengue Elvis Crespo.