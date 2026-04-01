Cánticos de "musulmán el que no bote" y pitos al himno egipcio en el España - Egipto

El partido amistoso entre España y Egipto, disputado este martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, ha dejado episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano.

Desde una zona del fondo de Cornellà, donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se ha entonado en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que ha empañado el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público ha silbado el himno de Egipto, mientras que también se han escuchado insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.

Ante estos hechos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido por megafonía y a través de los videomarcadores del estadio al descanso que cesaran los cánticos, sin obtener la respuesta esperada por parte de ese sector de la grada, que hacía de motor de otros cada vez más reducidos grupos de aficionados en otros sectores.

En sus redes sociales, la RFEF ha condenado lo sucedido y reitera su compromiso en la lucha contra el racismo. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", señala el organismo.

Su presidente, Rafael Louzán, ha condenado los cánticos racistas escuchados y los tacha de "puntuales y aislados". "Para la imagen del deporte y en general del fútbol, debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas", ha añadido.

“Rafael Louzán, presidente de la @rfef, condena los cánticos racistas escuchados en el RCDE Stadium y los tacha de "puntuales y aislados". pic.twitter.com/WKiLZgiY8A“ — Teledeporte (@teledeporte) March 31, 2026

Por su parte, jugadores de la selección como Pedri también han lamentado lo sucedido. “Tenemos que ayudar entre todos para que eso se erradique de los campos de fútbol”, ha señalado en una entrevista al finalizar el partido con RTVE.

“🗣️ “Tenemos que ayudar entre todos para que eso se erradique de los campos de fútbol”.



Pedri habla claro tras los cánticos racistas en el amistoso ante Egipto. #futbol #pedri #seleccionRTVE pic.twitter.com/TCsmmxUnZr“ — Teledeporte (@teledeporte) March 31, 2026

Pese a estos incidentes, la gran mayoría de los asistentes centraron su atención en animar a la selección española, con un ambiente festivo que ha incluido cánticos de apoyo y olas en las gradas en el regreso del combinado nacional a la provincia de Barcelona, en su último test antes de la próxima lista mundialista.