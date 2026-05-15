Sánchez respalda la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión: "Estamos en el lado correcto de la historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en las redes sociales donde respalda la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión. "Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad", ha escrito en X.

"Este año va a ser diferente", comienza el vídeo el jefe del Ejecutivo, que recuerda que "hace meses la Corporación de RTVE tomó una decisión que creo que es coherente y, además, necesaria, y es plantarse ante la injusticia". Por eso, añade, España no participa en el Festival de Eurovisión.

"Nuestro compromiso con los derechos humanos y con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura. Cuando Rusia invadió Ucrania fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel. No puede haber dobles estándares", afirma.

"España siempre se ha comprometido con este festival que nació para promover precisamente la paz y para acercarnos y celebrar la diversidad del continente europeo", ha recordado.

Sánchez ha defendido que "frente a la guerra ilegal y el genocidio, el silencio no es una opción y no podemos permanecer indiferentes ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano. Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad".

"No somos los únicos", ha dicho el presidente del Gobierno, que ha recordado que esta edición tampoco contará con la participación de países como Irlanda, Islandia, Países Bajos o Eslovenia. "Ni con el apoyo de muchos fans de toda Europa, que se han alejado del festival. Este año será distinto, no estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia", ha concluido.