Quince años del 15M: la revolución que nació en la Puerta de Sol se apagó, pero la indignación sigue viva

Este viernes, 15 de mayo, se cumplen quince años del 15M, el movimiento ciudadano de los indignados. Las protestas sociales venían sucediéndose en distintos puntos del mundo desde 2010 y en España, una manifestación convocada a través de redes sociales, llenó las calles de Madrid con miles de personas. La protesta multitudinaria, que ni los propios organizadores esperaban, sorprendió a la clase política, que no supo ver la rabia e impotencia que acumulaban importantes capas de la sociedad, ahogadas por la crisis económica de 2008 y sin mucha fe en sus gobernantes. Tras la manifestación, convocada entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, varias personas decidieron acampar en el kilómetro 0 de Madrid. Les imitaron otros tantos en Barcelona, en la plaza de Catalunya, y en casi todas las capitales de provincia del país se repitió la misma imagen.

La indignación terminó por provocar un terremoto político que hirió de gravedad a los dos pilares del bipartidismo, el PSOE y el PP, con el nacimiento de Podemos y Ciudadanos. Las nuevas fuerzas lograron en las elecciones generales de 2015 más de ocho millones de votos y ahora, quince años después, aunque de aquellos partidos queda poco o directamente han desaparecido, la indignación ciudadana no se ha apagado. De hecho, una de las grandes reivindicaciones del 15M, la del acceso a la vivienda -la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) fue uno de los vectores del movimiento-, sigue más viva que nunca y agravada por la escalada de precios, como apuntan algunos de los protagonistas de aquel momento.

Manifestación para conmemorar el primer anviersario del 15M EFE/Alberto Martín

"Ojalá un 15M de la vivienda que vuelva a unir a gran parte de la ciudadanía, dejando a un lado las siglas y las confrontaciones políticas", señala a EFE Fabio Gándara, uno de los impulsores de la manifestación del 15 de mayo de 2011 en Madrid que desembocó en la icónica acampada en la Puerta del Sol. Gándara, que entonces tenía 26 años y pertenecía a la plataforma Democracia real ya (DRY), cree que "hay motivos más que sobrados" para un nuevo 15M. Una opinión que suscriben otras siete personas que, con edades similares, vivieron en primera línea ese movimiento.

Entre ellas está Gemma García, que durmió en la Puerta del Sol la primera noche y luego fue una de las integrantes del equipo de coordinación de las asambleas generales celebradas en la plaza, donde los ciudadanos debatían sobre temas como feminismo, educación, economía o medio ambiente. "El tema de la vivienda sigue desgraciadamente vigente y está cada vez peor. De hecho, sería necesario otro 15M, por supuesto, yo lo haría todos los años", dice, aunque matiza que no se trata de calcar lo ocurrido entonces, sino de replicar ese espíritu de protesta ciudadana.

04.37 min Diez años del 15M, un movimiento que trascendió generaciones

En la misma línea, Guillermo Fernández, profesor en la Carlos III de Ciencia Política y otro de los indignados del 15M, cree que ahora sería deseable una nueva "movilización rupturista". "Es posible y uno de los temas que creo que podría concitar una cierta transversalidad sería la vivienda", sostiene. "Yo creo que la mayor parte de demandas del 15M siguen sangrantemente sobre la mesa", se lamenta Julia Ramírez-Blanco, historiadora de arte y autora del libro 15 M: El tiempo de las plazas, también en declaraciones a la Agencia EFE.

En su opinión, "en cualquier momento puede estallar" un nuevo movimiento como el que surgió hace quince años, pero advierte de que la insatisfacción está canalizándose ahora a través de un "populismo de derechas". "Sería necesario que hubiera movilización ciudadana para afrontar colectivamente los problemas que tenemos", sostiene por su parte Marta G. Franco, periodista que durante el 15M formó parte del equipo encargado de llevar las redes sociales y la página web. También lo cree Aída Zancajo, que formaba parte del colectivo Juventud sin futuro, aunque ahora ve difícil encontrar un punto de confluencia debido al clima de "polarización".