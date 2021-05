“Lo llaman democracia y no lo es”. “No nos representan”. Hace ya diez años que una parte de la sociedad española dijo ‘basta’ y dio un toque de atención a un sistema imperfecto, a sus "abusos" y a sus "vergüenzas". Cuando la crisis económica de 2008 seguía aún haciendo graves estragos, miles de personas comenzaron a tomar las calles de toda España hartos de que siempre primasen los intereses de la banca, indignados contra los dos partidos instaurados en el poder que no agachaban la cabeza ante los graves casos de corrupción.

El Movimiento 15M fue un grito desesperado de los de ‘abajo’ contra los privilegios de unos pocos. Y aquel grito planteó que las cosas debían cambiar. Algunas cambiaron. El bipartidismo ha muerto en estos diez años y el código ético de la política es ahora más exigente. Pero, sobre todo, los ‘indignados’ demostraron el poder de la fuerza colectiva. El 15M, por fin, devolvió al primer plano la voz de aquellos que sentían que hacía mucho que no eran escuchados.

“Había un descrédito muy importante del PP por la corrupción y cierta decepción en relación al PSOE porque empiezan las políticas de recortes en una especie de traición a todo un espíritu y programa social”, señala el sociólogo y profesor de la Universidad Ramon Llul Jordi Busquets. "La gente se preguntaba de qué manera se rescata a los bancos si la gente no tiene para llegar a fin de mes y los políticos no hacen nada", añade la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Paloma Román.

España había cerrado el primer trimestre de 2011 con un 21,08% de paro , según la EPA . La peor parte se la llevaban los jóvenes : casi la mitad (un 48,7% aquel año, según Eurostat) no tenía trabajo . Muchos inquilinos y propietarios no podían pagar el alquiler o las cuotas de la hipoteca y los desahucios marcaron aquel año un récord histórico entonces con 58.241, un 22% más que en 2010.

Pronto, las protestas se extendieron por el resto de España y se prolongaron en el tiempo con lemas que se hicieron populares como estos: “No hay pan para tanto chorizo”. “PSOE y PP la misma mierda es”. "No somos mercancía de políticos y banqueros". “No somos antisistema, el sistema es antinosotros”. “Nietos en paro, abuelos trabajando”. "Entre capullos y gaviotas nos han tomado por idiotas". "No falta dinero, sobran ladrones". "No es una crisis, es el sistema". "Me sobra mes a final de sueldo". Pero el más gritado, el “no nos representan”.

La socióloga de la Universidad Complutense de Madrid Begoña Marugán recuerda protestas de estudiantes ya antes del 15M. “Hubo una manifestación en la universidad y fui con mi alumnado. Los jóvenes decían ‘no tenemos futuro, trabajo ni casa’ , pero había un lema final que decía: ‘ pero no tenemos miedo’. Aquella idea me pareció tremendamente poderosa”, señala.

“En su propia dinámica, el 15M fue una organización más propia en términos anarquistas o anarcosindicalistas . No había cúpula ni dirección, era un movimiento asambleario, una organización horizontal y no vertical como estamos acostumbrados y eso fomentó que fuera un movimiento tan participativo”, explica García Hipola.

Román define a l os integrantes del 15M como “un grupo muy heterogéneo : no había un patrón sino personas jóvenes sacudidas por la precariedad y el paro. Pero también los abuelos, los famosos 'yayoflautas' que estaban sosteniendo a la mayoría de la población con sus pensiones. Es un cruce transversal de esa indignación en una situación en la que solo se pasa mal y no se ven expectativas de futuro. Todas las personas que se manifestaban tenían eso en común. Y a eso se añadía un cuanto más seamos quejándonos, más probable será que nos hagan caso” .

Un punto de inflexión en la política: ruptura del bipartidismo y nacimiento de Podemos

El 15M no tenía siglas, no estaba vinculado a ningún partido, pero “era profundamente político porque se denunciaba que la democracia no era esto, no era votar cada cuatro años sino participar de ella”, expone García Hipola. Para Román, suponía además “un órdago al sistema hasta ese momento, al bipartidismo famoso” y a sus fallos: “lo que se cuestionaba no era tanto la democracia sino el funcionamiento del sistema, que era excluyente. Estaban los de siempre en el poder y los demás no tenían posibilidades de que sus voces se oyeran”.

El 15M, considera Román, “es muy importante para la irrupción de fuerzas políticas más allá de las clásicas”, no solo Podemos, dice, sino también para que Cs diera el salto de Cataluña a la política nacional.

“Podemos nace del 15M pero no es el 15M“

Podemos sí nació tras el 15M, ya en 2014. Sus fundadores e integrantes habían participado activamente del movimiento indignado y ya tenían formación política. Pero Marugán, y en esto coinciden otros expertos, cree “exagerado” decir que el 15M es Podemos: “Fue un trampolín, una condición necesaria pero no suficiente para que todo confluyera”. “Podemos hizo una apropiación de lo que fue el 15M. Fueron hábiles, vieron un nicho de mercado y una oportunidad”, afirma García Hipola, aunque añade: “Ellos nacen del 15M pero no lo son”.

El movimiento indignado también se “canalizó” en la corriente del municipalismo o los llamados 'ayuntamientos del cambio' en varias ciudades españolas en las elecciones de 2015, como demostraron la victoria de Manuela Carmena en Madrid y de Ada Colau en Barcelona, añade Busquets. “Llegaron aupadas por esa ola de apertura a personas que no eran políticas o no políticas profesionales sino ciudadanas que se encuentran ante el momento y la ocasión de poder cambiar una situación que no les gusta. Y el hecho de hacerlo en ciudades grandes como Madrid o Barcelona fue una lección tremenda que viene arrastrada por esta liberalización de la participación política que ocurrió con el 15M”, coincide Román.

“PSOE y PP empezaron a absorver el discurso de queja y a incorporarlo a sus proyectos“

Pero además, prosigue la politóloga de la UCM, el 15M “afectó de forma muy clara a los partidos convencionales”, PSOE y PP, que “empezaron a absorber parte del discurso de queja e incluso a incorporarlo a sus proyectos; han aprendido a sacar lecciones de aquella situación de denuncia y han incorporado sus reivindicaciones”.