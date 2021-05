Nadie intuía aquel 15 de mayo de 2011 cómo se iba a desarrollar la partida que arrancó en la Puerta del Sol. Lo que estaba sobre el tablero era su presente y su futuro, y lo que pidieron desde aquella plaza madrileña era el cumplimiento de las reglas del juego, esas que figuran en la Constitución y entre las que se encuentran el derecho a una vivienda digna y a un salario suficiente. Diez primaveras después del estallido de indignación, la jugada colectiva permite múltiples análisis, pero uno de ellos deben ofrecerlo, sin duda, quienes se atrevieron a "mover ficha".

Lara Hernández, Stéphane Grueso, Jessica Costilla y Carlos Paredes son algunos de esos pioneros del 15M. Los cuatro despertaron a la vez, coincidieron en el tiempo y en el espacio, se movilizaron y acamparon en una ciudad en la que ahora se reúnen, una década más tarde, para hacer balance de las oportunidades ganadas y de las que quizá se perdieron por el camino; para rescatar, en definitiva, la memoria de aquel tiempo de protesta en el que todo parecía posible.

No es el único que tenía esa convicción, también el resto vio con claridad que había que intentarlo. Y fue exactamente eso, un intento común, un plan espontáneo que pilló por sorpresa a un país que no volvería a ser el mismo desde entonces: "El 15M sigue vigente, las preguntas que llevaron a toda esa gente que estuvimos allí siguen hoy día abiertas. Puede ser que las respuestas se hayan agotado, pero las preguntas siguen ahí".

“El 15M, en principio, no se constituye o al menos yo no lo viví así, como un movimiento de reacción en la propia plaza, como un movimiento de revuelta concreto. El 15M lo que representa y que yo viví fue una respuesta, en clave generacional, por supuesto, a una salida injusta a una crisis , a una crisis económica , social y política. Había un sector de la población muy amplio, identificado fundamentalmente en los jóvenes, que decía, ‘bueno, estamos ya hasta las narices de que se socialicen unas pérdidas y se privaticen unos beneficios. Ante eso vamos a reaccionar y vamos a reaccionar en una clave pacífica’ ”, recuerda ante las cámaras de RTVE Lara Hernández, que fue portavoz de 'Acampada Sol' y participó en la Comisión de Difusión en Red y en la de Comunicación.

¿Oportunidades perdidas?

En el balance que hacen Lara, Stephanne, Carlos y Jessica se habla con claridad de esos triunfos del 15M, pero evitan, sin embargo, hablar, como tal, de fracasos.

“(El 15M) no fracasó porque fue una explosión, explotó y ahí se quedó, mutó. Y claro, el problema es cuando identificamos el 15M con la, digamos, canalización institucional posterior. Ese es otro debate. Pero creo que caemos en un error si nos quedamos en ese esquema”, explica Lara, que actualmente trabaja como docente de Filosofía.

“A mí me gustaría resaltar que el 15M yo entré en una organización que ni tan siquiera tenía CIF ni estructura, que era Democracia Real Ya, para hacer una manifestación, una manifestación que era una llamada de atención. De ahí surgió un movimiento social que se internacionalizó y que, diez años después, estoy aquí, en la televisión pública de mi país, hablando de ello. ¿Dónde está el fracaso?”, plantea Carlos.

Este último, no obstante, sí cree que ha habido un descalabro en esta década post 15M, pero no cree que se le deba atribuir al movimiento ni a su espíritu, que fue constructivo, sino a toda la sociedad en su conjunto: “Para mí lo mas importante del 15M es que consiguió que las personas dejáramos de tratarnos como etiquetas. Tú eres de no sé dónde, de no sé cual, y que nos tratáramos como seres humanos. Yo creo que eso es algo que está perdido a día de hoy y que debemos recuperar”, añade Carlos, que enmarca su reflexión en el “clima de crispación política y social" que se respira actualmente.

“Esa cosa de buscar una manera diferente de hacer política, quizá es lo que no ha cuajado del todo“

“Esa cosa de buscar una manera diferente de hacer política, quizá es lo que no ha cuajado del todo (...) estamos repitiendo la misma forma de hacer política”, lamenta Jessica, que no considera que el diálogo que deberían haber abierto la ruptura del bipartidismo y el fin de las mayorías absolutas haya conseguido instalarse en la política.

“Eso, a día de hoy, no lo hemos logrado”, incide Jessica. “No lo hemos logrado, o no lo han logrado ellos. Las bases se han dado, se han llenado los parlamentos de gente nueva y tal. Ahora si se muestran incapaces de hablar entre ellos, no sé…”, replica Stéphane.

Él, que se define a sí mismo como “el tonto optimista” del debate, trata de que las conquistas del 15M siempre reluzcan durante la charla, aunque reconoce que quizá hubo algunas oportunidades que se perdieron en aquel momento, y sí ve con claridad que se cometió un error: “En el 15M se trató muy mal a los feminismos. No se hizo caso a las feministas y en Madrid, especialmente, fue absolutamente terrible, pero de cierta forma fue también un comienzo para este tipo de cuestiones que se han convertido en unas cuestiones sociales y no sólo políticas”, sostiene Stéphane, convencido, al igual que el resto, de que el 15M de ayer es el 8M de hoy.

“¿Y por qué tenemos que ganar o perder? El 15M fue lo que fue, una deliberación ciudadana, un espacio de socialización de la política en el sentido más noble de la palabra”, resume Lara, quien opina que lo que hicieron ellos y el resto de "indignados" fue marcar los "límites" entre lo que era y no era una sociedad democrática.