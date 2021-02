Miles de 'indignados' del Movimiento 15M han 'reconquistado' este viernes por la noche la Puerta del Sol después de la manifestación que ha recorrido el centro de Madrid desde la estación de Atocha pasando por el Ministerio del Interior, frente al que han protestado por la carga policial que el jueves por la noche dejó 20 heridos, siete de ellos agentes, y cuatro detenidos.

Los manifestantes han entrado en Sol al grito de "Esta es nuestra plaza, esta es nuestra victoria", "Esta plaza es del pueblo" y "Esta noche ha salido el Sol" cuatro días después de que la Policía desalojara a los últimos 'indignados' que mantenían el puesto de información en el kilómetro cero el pasado martes.

Los 'indignados' han podido entrar sin ningún problema al cuarto día, después de intentarlo sin éxito los tres primeros, durante los cuales un fuerte cordón policial blindó literalmente la plaza para que no pudiera entrar nadie.

El ambiente que se vivía esta noche en la Puerta del Sol es un ambiente festivo y de júbilo que recuerda a las manifestaciones que tuvieron lugar en la Puerta del Sol la semana después del nacimiento de este movimiento el pasado 15 de mayo, en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas.

Sobre la salida acristalada de la estación de Cercanías, que durante los días de la Acampada Sol se convirtió en el muro de la indignación, se podían leer varias pancartas: "15M protesta pacífica", "15M vivo" y "Cuando se mueven los de abajo los de arriba tiemblan".

Los manifestantes han entrado entre gritos, saltos y aplausos de alegría pasadas las diez de la noche, dos horas después de partir de la Estación de Atocha. La protesta ha arrancado en este punto de Madrid pasadas las ocho de la tarde.

Centenares de 'indignados', que luego se han convertido en millares, han iniciado la marcha hacia el Ministerio del Interior. En la cabecera de la manifestación tres lemas: "15M vivo", "Respeto" y "15M en paz".

La protesta ha transcurrido en calma por el centro de Madrid, primero por el Paseo del Prado y luego por Recoletos hasta llegar a Colón. Entre los gritos que han coreado: "Lo llaman democracia y no lo es; es una dictadura, eso es", "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue", "Tocas a uno, tocas a todos", "Los derechos no se tocan", "Así lucha Madrid", "Nosotros precarios, ellos millonarios".

Minuto de silencio frente al Ministerio del Interior

Al llegar a la altura del Ministerio del Interior, frente al que anoche se produjo la carga policial los manifestantes han guardado un minuto de silencio. Una decena de ellos se ha colocado de espaldas a los agentes que custodiaban el edificio, fuertemente blindado, y han puesto sus manos en la nuca.

Frente al Ministerio del Interior han coreado gritos de "Dimisión, dimisión", "Fuera, fuera", "Anti antidisturbios" o "Uniformados también hipotecados".

Desde allí han retrocedido por el Paseo de Recoletos para dirigirse ya a paso más ligero hacia la Puerta del Sol. Cuando han entrado en la calle Alcalá, ya muy cerca de su objetivo, han empezado a gritar "Esta noche sale el Sol".

Los integrantes de la cabecera han entrado corriendo en la Puerta del Sol, donde les han salido a recibir el grupo de "indignados" que esperaba en la plaza.

Uno de los asistentes, identificado con el sobrenombre de Pollo, ha explicado en declaraciones a Efe que "el no permitir entrar en Sol era inconstitucional y todavía no se han dado cuenta, pero algún día lo harán", también ha comentado que "frente al ministerio de Interior el movimiento 15-M ha demostrado que no es violento, los únicos violentos son ellos".