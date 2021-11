Hasta aquí el minuto a minuto sobre las protestas del 15-M este viernes y madrugada del sábado. La información sigue actualizada en RTVE.es.

03.00.- Solo quedan pequeños grupos de personas en corros en la Puerta del Sol y no se ve ninguna tienda de campaña. El único cambio aparente más allá de la reapertura de la paza es una pequeña mesa que algunos activistas han colocado como punto de información. Según la agencia Efe, en la asamblea se ha dicho que esta iniciativa es "provisional", a la espera de contar con un punto estable.

01.40.- La asamblea ha finalizado. En ella solo se ha consensuado una acción en la Puerta del Sol: volver a colocar una placa a los pies de la estatua ecuestre de Carlos III con el lema "Dormíamos, despertamos. Plaza tomada", el mismo que tenía la placa instalada durante la acampada y que fue retirada tras el desalojo del martes. No se ha propuesto acampar de nuevo y sí se ha tratado la reinstalación del punto de información como algo "opcional, si alguien quiere" hacerlo, siempre según la cuenta de Twitter del movimiento en Madrid (@Acampadasol).

01.10.- Las intervenciones en la asamblea son jaleadas con aplausos y algunos de los cánticos más repetidos en las manifestaciones del movimiento. Algunas de las furgonetas policiales que hacían guardia a las puertas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid se han retirado.

00.47.- El movimiento 15-M ha hecho una estimación de los asistentes a la manifestación de este viernes por la tarde en Madrid: unas 16.500 personas. Explican cómo han hecho el cálculo en una crónica. Mientras, cientos de personas continúan sentadas y debatiendo en Sol.

00.08.- A medianoche, los indignados han recuperado una de las acciones que llevaban a cabo diariamente cuando estaba en pie la acampada, lo que llamaban un "grito mudo": un minuto de silencio en señal de protesta roto al final con aplausos. Sigue la asamblea multitudinaria en la Puerta del Sol.

23.30.- Los indignados celebran una asamblea que ha comenzado con la lectura de un comunicado de felicitación por reconquistar un espacio que estuvo blindado durante toda la semana por la Policía.

23.02.- Sigue el ambiente festivo en el kilómetro cero, donde la gente no deja de gritar "Esta noche ha salido el Sol". La gente lanza globos de colores y sobre los cristales de la salida de la estación de Cercanías se pueden leer los carteles: '15M protesta pacífica", '15M en vivo" y "Cuando se mueven los de abajo, los de arriba tiemblan".

22:38.- Tres cuartas partes de la Puerta del Sol están llenas. La gente comienza a sentarse en el suelo y reina un ambiente festivo tras la manifestación que ha partido a las ocho de la tarde de Atocha hacia Sol, pasando por el Ministerio del Interior. El ambiente es festivo y de momento nadie ha intentado recuperar el puesto de información que la Policía desmanteló el pasado 2 de agosto.

22:19.- Los manifestantes gritan "Esta es nuestra plaza esta es nuestra victoria" en una Puerta del Sol que se va llenando por momentos ante la presencia de los agentes. El cordón policial se limita a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a algunos furgones en la calle Arenal y Mayor.

22:13.- Los primeros 'indignados' llegan a la Puerta del Sol. Los integrantes de la cabecera han echado a correr para entrar en la plaza madrileña. Los que estaban allí ya han salido a recibirles entre gritos y saltos de alegría. Hay un ambiente de reconquista y de júbilo.

22:08.- La protesta entra en la calle Alcalá al grito de "Esta noche va a salir el Sol" y "Esto es lo que pasa por echarnos no la plaza". También han coreado, cada vez más rápido la palabra "Indignados, indignados, indignados".

22:01.- El grueso de la manifestación pasa por delante del Banco de España, donde las consignas que corean los 'indignados' se vuelven más económicas y centradas en Emilio Botín, el presidente del banco Santander. "Esto no es una crisis, es una estafa" y "Botín a fontanero".

21:55.- La manifestación, que ha tomado un ritmo más rápido para alcanzar Sol, es cada vez más numerosa. Al menos hay 5.000 manifestantes, según informa César Peña. La vida sigue al paso de los 'indignados', que pasan por las terrazas de la Castellana donde un pianista toca Strangers in the night .

21:49.- Se han vivido un momento muy distendido, cuando un grupo de personas mayores se ha acercado a uno de los agentes para hablar con él. El policía ha mantenido una conversación con ellos con una sonrisa en la boca. Se han oído gritos de "Que se abracen, que se abracen".

21:46.- Los manifestantes abandonan el Ministerio del Interior para dirigirse a la Puerta del Sol, que sigue abierta al tránsito. Un grupo de 'indignados', entre los que se encontraba una chica amiga de otra que sufrió este jueves la carga han intentado hablar con los agentes. Unos asiduos en las asambleas de Sol han vuelto a por ellos para que siguieran la marcha.

21:28.- Los 'indignados' han guardado un minuto de silencio frente al Ministerio del Interior. Aproximadamente una docena de los manifestantes se coloca de espaldas a la policía con las manos en la nuca.

21:24.- En Valencia, alrededor de 300 'indignados se han manifestado esta tarde en Valencia para mostrar su solidaridad con los representantes del movimiento 15-M de la Puerta del Sol de Madrid. La protesta ha comenzado sobre las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde han desplegado varias pancartas del tipo: 'Pienso, luego estorbo', 'Todos somos sol', 'Solo el pueblo salva al pueblo' o 'Stop represión', informa Europa Press.

21:19.- Los 'indignados' pasan a 200 metros por delante del Ministerio del Interior enseñando sus manos y gritando "Estas son nuestras armas" y "Que no, que no, que no somos violentos". Los manifestantes también silban y abuchean a los policías al grito de "Fuera, fuera", "dimisión, dimisión", y "vergüenza".

21:12.- Una fila de furgones policiales ocupan todo el carril más próximo al Ministerio del Interior. Los manifestantes comienzan a cantar ahora "Rubalcaba, tienes un marrón", "Violencia es no llegar a fin de mes" y "Madrid será la tumba del sistema". El exministro del Interior y ahora candidato socialista a las generales ha afirmado este mismo viernes que "200 personas no pueden tener patas arriba una ciudad".

21:08.- La manifestación del Movimiento del 15M se acerca a Colón. Muchos de los participantes llevan pegatinas de "Muy frágil" por todo el cuerpo para protestar por la carga policial de anoche, que dejó 20 heridos, entre ellos siete agentes. Hubo cuatro detenidos.

21:02.- Interior ha blindado el Ministerio con 10 furgones policiales y 40 agentes, según informa TVE.

20:58.- Al pasar por la plaza de Cibeles, donde está preparado el escenario para las Jornada Mundial de la Juventud, los manifestantes han gritado consignas como "Esta no es la juventud del papa" o "Menos crucifijo y más trabajo fijo". El ambiente es tranquilo y en ningún momento se están produciendo destrozos, según informa César Peña.

20:55.- Mientras en Madrid sigue la manifestación, en Barcelona, unos 300 'indignados' se han concentrado en Plaza de Catalunya para mostrar su solidaridad con los representantes del 15M de la Puerta de Sol. En las pancartas se puede leer 'La represión nunca eclipsará la luz del sol' y 'Todos somos sol', informa Europa Press.

20:53.- Un coche de la Policía Municipal va abriendo paso a la manifestación de 'indignados' que está a punto de entrar en Cibeles. Hay una gran expectación mediática con al menos una veintena de fotógrafos y una decena de cámaras.

20:44.- La manifestación pasa de largo a la altura del Congreso de los Diputados, por el carril más alejado. Una treintena de policías y siete furgones custodian la entrada a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra la sede de la Cámara baja.

20:41.- La cabecera ha llegado a la plaza de Neptuno. Los 'indignados' del Movimiento 15M corean consignas como: "Tocas a uno, tocas a todos", "Los derechos no se tocan", "Así lucha Madrid", "Nosotros precarios, ellos millonarios".

20:31.- Un millar de 'indignados' comienzan a caminar hacia Neptuno cortando la circulación en los dos sentidos. En la cabecera de la marcha llevan tres pancartas: '15M vivo', 'Respeto', '15M en paz'.

20:22.- Los congregados en Atocha comienzan a cortar el tráfico, según informa César Peña. Corean "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadora oe, oe, oe" y "De norte a sur, de este a oeste la lucha sigue".

20:14.- En Atocha se ha congregado ya un grupo de entre 400 o 500 personas para iniciar la marcha hacia Sol pasando por el Ministerio del Interior, informa TVE. Allí la Comisión Legal ha dado recomendaciones a los presentes. En caso de carga policial les han recomendado que permanezcan en bloque y que no se dispersen para evitar agresiones y detenciones por parte de la policía.

20:07.- Esta tarde se ha celebrado en una cercana plaza a Sol, en Madrid, una asamblea en la que han participado alguna de las personas que sufrieron algún tipo de daño en las cargas policiales de anoche. Una representante de la Comisión Legal ha explicado el proceso para denunciar a los agentes de Policía.

20:04.- Imagen de tranquilidad en la Puerta del Sol. En el centro de la plaza hay una veintena de 'indignados', reconocibles según Efe porque llevan algunas pancartas alusivas al Movimiento 15M, que charlan entre sí o con algunos curiosos que se acercan. Las únicas vallas desplegadas son las que hay frente al edificio que alberga la sede del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.

20:01.- En la misma cuenta, Acampadasol enlaza al protocolo de actuación ante una carga policial que elaboró el grupo de trabajo que salió en la madrugada des este viernes en la Plaza Jacinto Benavente. En él se recomienda llevar apuntado el nombre del abogado de guardia y tener preparado en el móvil un sms para difundir la carga.

19:55.- Acampadasol informa en su cuenta de Twitter de que si esta tarde hay cargas o la gente se dispersa el punto de encuentro será la plaza de España, en Madrid.

19:43.- Dos de los arrestados en la noche del jueves han quedado en libertad en las últimas horas. Se trata de una mujer y el fotógrafo de Lainformacion.com Gorka Ramos.

19:39.- La Puerta del Sol permanece abierta mientras los 'indignados' del Movimiento 15M comienzan a concentrarse en Atocha, Madrid. Están convocados a las 20.00 horas para marchar desde allí hasta Sol pasando por el Ministerio del Interior, frente al que anoche una carga policial dejó 20 heridos, siete de ellos agentes, y cuatro detenidos.