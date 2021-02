El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha arropado este martes al presidente de la Generalitat valenciana y candidato a la reelección, Francisco Camps, en la plaza de toros de la capital del Turia, llena hasta la bandera: "Tienes mi amistad sincera y los sabes, mi apoyo, el de tu partido y el de los valencianos". Por su parte, Camps ha expresado su deseo de tener a Rajoy en la Moncloa, "un español de verdad".

El mitin de Rajoy en Valencia para respaldar a Camps, imputado por cohecho impropio en el caso Gürtel por haber recibido presuntamente trajes de la trama corrupta, se ha convertido en un acto de desagravio, en un verdadero baño de masas para el líder valenciano, donde se han oído gritos de "Zapatero dimisión" y se han pedido elecciones generales anticipadas.

"Paco, eres un gran presidente. Lo han dicho los valencianos. Ellos, lo volverán a decir el próximo domingo. Y ¿por qué lo han dicho? Porque quieren, porque ejercen su libertad para elegir a aquel que creen que es mejor para defender sus intereses. Te votan porque quieren", ha subrayado Rajoy en Valencia.

Tan solo 24 horas antes, Rajoy felicitó a su candidato en Baleares, Ramón Bauzá, por tener "temple y firmeza" en la limpieza de imputados en las listas electorales. Algo que no ocurre en Valencia.

Durante el mitin de este martes, el presidente del PP se ha preguntado una y otra vez a quién echarán la culpa los socialistas de su derrota el próximo domingo 22 de mayo. "¿Será Camps el culpable?", ha lanzado al entusiasta público. "Bueno, pero ¿cómo le van a echar la culpa después de lo que han dicho de Camps? Si una persona de la que dicen eso les gana, ¿cómo le van a echar la culpa?", se ha respondido Rajoy.

"A quién no van a echarle la culpa", ha seguido Rajoy, "es a su desmesura, falta de respeto a los ciudadanos, la falta de interés por los intereses generales, la falta de atención por lo que le interesa a los valencianos".

Rajoy: "Las encuestas no votan"

Rajoy se ha felicitado por "abarrotar" la plaza de toros de Valencia, "porque no lo hace cualquiera" y ha señalado que "lo importante es que el domingo las urnas estén como nunca".

El líder del Partido Popular ha querido conjurar el peligro de que sus votantes se confíen ante las últimas encuestas que dan a los 'populares' la victoria en plazas tan simbólicas como Castilla-Las Mancha y Sevilla.

"Las encuestas dicen lo que todo el mundo sabe pero las encuestas no votan, el futuro no se escribe con encuestas, sino con votos valientes, libres y decididos para tener un país donde haya empleo, se cree riqueza, donde no se congelen las pensiones, sin funcionarios machacados".

Mariano Rajoy ha señalado que "es preciso un proyecto de recuperación nacional" y para ello ha pedido la "confianza" de los que siempre se la han dado al Partido Popular, pero también la de aquellos que se la han dado en el pasado a otras fuerzas políticas y les han "engañado".

El presidente del PP cree que han "trabajado bien en la campaña", que sus "adversarios políticos", es decir los socialistas, "no han estado a la altura". Según Rajoy "quieren recuperar en tres días la confianza dilapidada en cuatro años".