Jerome Powell cede el testigo de la Reserva Federal: ¿cómo gestionará Warsh las presiones de Trump?

La Reserva Federal de Estados Unidos ya tiene a su décimo séptimo presidente: Kevin Warsh. Un hombre de 56 años cercano a Wall Street, de la órbita del partido republicano y también gran conocedor de los entresijos del Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), ya que fue gobernador entre 2006 y 2011, una de las épocas más duras por la quiebra de Lehman Brothers y la crisis del sector inmobiliario.

¿Será Warsh el presidente de la Fed que Trump espera? Trump quiere que la Fed abarate el precio del dinero. El presidente defiende que EE. UU. debería tener los tipos de interés más bajos del mundo para competir agresivamente con el resto de economías. Un escenario que, al menos en el corto plazo y con matices, está alineado con lo que defiende Kevin Warsh. El financiero, en sus últimas apariciones públicas, ha pedido "un cambio de régimen" en el Banco Central estadounidense y ha asegurado que el tipo de interés de referencia del banco puede ser más bajo. Parece que, de momento, los dos manejan el mismo discurso. Eso sobre el papel. Sin embargo, el nuevo presidente llega a la Reserva Federal en un momento difícil para la economía de Estados Unidos: la guerra con Irán y los aranceles han ejercido una presión al alza sobre la inflación, llevando las cifras generales a su nivel más alto en casi tres años (3,8% con la subyacente en el 2,8% según datos del mes de abril). Al mismo tiempo, el mercado laboral se ha beneficiado de un entorno de baja contratación y baja demanda de empleo que ha mantenido el paro bajo control incluso cuando el crecimiento de las nóminas ha sido inconsistente. En ese escenario, bajar tipos, algo que supone inyectar liquidez y abaratar el precio del dinero en la economía, no parece ser la opción más lógica según los expertos. De hecho, el consenso del mercado espera que la Fed no haga movimientos e incluso cada vez más voces están valorando mayores probabilidades de una subida de tipos en el futuro próximo. Enrique Cocero, analista político y económico, se muestra expectante ante las próximas decisiones de nuevo presidente de la Fed: "Sabemos lo que quiere Trump, él no engaña a nadie, pero no es tan fácil saber qué va a hacer Warsh". Y añade: "Tú puedes estar muy alineado con alguien, pero cuando te toca firmar algo como un recorte de tipos, ahí es cuando empiezas a tener a darte cuenta de lo importante que es, de la responsabilidad que supone estampar tu firma en un papel". Miguel Uceda, director de inversiones en Welzia Management lo explica a RTVE Noticias: "Antes de la guerra, la idea era que los tipos, que ahora están en el 3,75%, pudieran bajar hasta el 3%. Ahora no, claramente. Con este aumento de precios por la subida del petróleo ya no se espera ese movimiento y empieza a discutirse incluso un escenario de subida de tipos". Ahora bien, ese otro escenario tampoco le saldría gratis a la economía norteamericana. Tal y cómo puntualiza Uceda, no solo supondría un enfrentamiento con Trump, también provocaría problemas en varios estratos del país: "Una subida de tipos afecta a una economía endeudada como es la norteamericana; impacta en las empresas, las valoraciones bursátiles, el consumidor y el hipotecado".

Un millonario ¿independiente de la Casa Blanca? El presidente de la Reserva Federal cuenta con una baza que podría garantizar su independencia de Donald Trump: su patrimonio. Kevin Warsh es un peso pesado de Wall Street con una larga trayectoria en la empresa privada. Trabajó en el banco Morgan Stanley, ha sido miembro de la directiva de la multinacional del sector de la logística UPS y del gigante del comercio electrónico Coupang. También ha ejercido de asesor financiero en algunos de los más poderosos fondos de inversión del mundo como Cerberus Capital Management, GoldenTree Asset Management y Brevan Howard. Miguel Ángel Temprano, analista geoeconómico especializado en EE.UU. y quien, además, conoce personalmente al nuevo presidente de la Fed es categórico: "Warsh es el hombre perfecto porque no depende de Trump". Ahora mismo están alineados en la política monetaria que necesita Estados Unidos, pero "si en algún momento tiene que cambiar de opinión, no le va a temblar el pulso para tomar sus propias decisiones", porque tiene detrás un respaldo: "Cuenta con una fortuna familiar que le hace completamente independiente de cualquier cosa. Además, su esposa es la heredera del imperio de cosméticos Estée Lauder. Entonces, no tiene necesidad, no va a plegarse ante Trump".

El legado de Powell: una Fed independiente de las presiones de Trump Jerome Powell ha permanecido ocho años como presidente de la Reserva Federal. Fue el propio Donald Trump quien lo eligió para el cargo pero la relación entre ambos se fue tensando con el paso del tiempo. Trump estrecha la mano de Powell en 2017, cuando lo nominó para ser presidente de la Fed Drew Angerer / Getty Images El final del mandato de Powell será recordado por la intensa campaña de Trump para que bajara los tipos de interés en EE.UU. Prácticamente a diario, el inquilino de la Casa Blanca publicaba mensajes en Truth Social acusando al ya ex presidente de la Fed de no saber hacer bien su trabajo, exigiéndole que bajara los tipos y catalogándole de tardón con el apodo Mr. Too Late. La postura de Powell ha sido inamovible. No ha cedido ni un milímetro. No se ha cansado de repetir en cada rueda de prensa posterior a las reuniones del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que su objetivo siempre será mantener un Banco Central independiente. El presidente de la Reserva Federal se despide reivindicando su independencia de Donald Trump Alma Navarro Sin embargo, la presidencia de Powell es mucho más que el ruido de los últimos tiempos: su legado económico estará principalmente ligado al manejo de la inflación y a la respuesta de emergencia que lideró durante la pandemia. Enrique Cocero se lamenta de este final: "A mí me duele especialmente porque considero a Jerome Powell una persona brillante, pero le ha tocado tener delante a Donald Trump. Es lo que hay".