El Senado de EE.UU. confirma como presidente de la Fed a Kevin Warsh, el candidato de Trump

El Senado de Estados Unidos ha ratificado este miércoles el nombramiento del economista Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed). Este trámite pone fin a un pulso por el poder del organismo regulador estadounidense y en el que el presidente, Donald Trump, ha terminado imponiendo a su candidato.

Warsh tiene experiencia en la Fed, puesto que ya formó parte de la Junta de Gobernadores entre 2006 y 2011, pero su vuelta a la institución llega marcada por la sombra de Trump. En su comparecencia ante el Senado, él mismo se vio obligado a defender que no es un "títere" del presidente y planteó la adopción de políticas para frenar la inflación, si bien la madre de todas las batallas gira en torno al futuro de los tipos de interés, fijados actualmente en el 3,75%.

Trump ha llegado a insultar al presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar los tipos, pese a que ambos llegaron a ser aliados en su día. Powell accedió al cargo en 2018, durante el primer mandato del magnate neoyorquino, y lo revalidó cuatro años más tarde, ya con el demócrata Joe Biden sentado en el Despacho Oval, y ha dicho que permanecerá como gobernador al menos hasta que concluya una investigación interna iniciada a instancias del actual presidente de Estados Unidos.