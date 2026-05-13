Etapa 5 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Praia a Mare a Potenza

El Giro de Italia 2026 afronta este miércoles la primera etapa de media montaña en territorio italiano con un recorrido de 203 kilómetros con la ascensión de dos cotas monatñosas antes de una parte final rompepiernas con constantes subidas y bajadas antes de la línea de meta en Potenza. La quinta etapa se podrá seguir en directo en RTVE.es en esta misma página.

En directo, la etapa 5 del Giro de Italia 2026

El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) defiende los cuatro segundos de ventaja en el liderato de la clasificación general tras la victoria del ecuatoriano Jhonatan Narváez en el sprint reducido de Costanza donde Movistar Team ofreció una gran etapa con Orlius Aular, segundo tras el ganador.

Etapa muy sinuosa enteramente por el interior, entre las regiones de Calabria y Basilicata. En la parte inicial se entra en terreno ascendente en la zona del Parque del Pollino, con ascensión al puerto de Prestieri, de tercera categoría, con más de 12 kilómetros de subida, pero sin pendientes importantes una vez superados los primeros 27 kilómetros del día.

Se recorre después el valle del Sinni, en predominante descenso, con diversos toboganes, especialmente en los núcleos urbanos. Después de Francavilla in Sinni la etapa se desplaza al Valle del Río Agri para alcanzar Viggiano, donde se afronta la subida más dura de las primeras etapas del Giro: la Montagna Grande di Viggiano (6,6 km, máx. 15%), cota que desemboca en el dominio esquiable de Pierfaone, con una carretera ondulada antes del descenso hacia Potenza.

Los últimos kilómetros se caracterizan, en primer lugar por la subida al centro de Potenza y, a continuación, por el descenso que conduce al último kilómetro, con un terreno terreno mayoritariamente en ligera subida -del 2 al 5% aproximadamente-, y la recta final de 700 m en ligera subida.