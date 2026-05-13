Muere el cantaor José Domínguez 'el Cabrero' a los 81 años de edad
- Figura cultural emblemática de la Transición se retiró de los escenarios en 2020
- Polifacético, lo mismo cantaba tango que colaboraba con Reincidentes o Peter Gabriel
El cantaor flamenco José Domínguez, el Cabrero, ha fallecido en Sevilla a los 81 años en la mañana de este martes. Una figura carismática, libertaria y admirada en el mundo del cante de las últimas décadas.
Desde niño y durante buena parte de buena parte de su vida adulta fue pastor de cabras, si bien accedió a las redes sociales en la etapa final de su carrera artística. El pastoreo le dio mucho tiempo para "pensar, y mirar lejos" siendo para él "un refugio".
La capilla ardiente se instalará en el Teatro Municipal de la localidad sevillana de Aznalcóllar, su lugar de nacimiento, y por deseo expreso de la familia no se permitirá su cobertura a los medios, según han informado desde la promotora Acción Producciones.
El Cabrero llevaba unos años retirado de los focos. En 2020, dijo adiós los escenarios y al público porque le dolía "el diafragma y el sombrero", tras interrumpir su gira de despedida en mayo de 2019 por un ictus.
Personaje de leyenda, el periodista Eduardo Izquierdo le dedicó una biografía novelada titulada Debo ser muy buena presa cuando tengo tantas escopetas apuntándome. José Domínguez fue un elemento singular de la música popular española de la que destacaba su recia y humilde personalidad y su cualidad de poeta del pueblo.
Sus inicios como cantaor estuvieron inspirados por el disco Canta Jerez, con tío Borrico, Terremoto, el Sernita, el Sordera, Romerito, el Mono, el Indio y a la guitarra Morao.
Emblema cultural de la Transición, su primer disco en 1975 fue Así canta el Cabrero. Logró fama internacional y la cadena francesa La Sept le dedicó un documental en 1988: El Cabrero. El canto de la Sierra. En sus años dorados, las peñas flamencas se lo rifan por delante de iconos como Camarón o el Lebrijano.
Enamorado del tango
Cantaor enamorado del tango interpretó los clásicos "Volver", "Ventarrón", "Cuesta abajo" y "El último organito" en el Festival Internacional de Tango de Granada, acompañado por el trío Tango al Sur. El Cabrero como cantante de tango recibió rotundas ovaciones.
El éxito cosechado en el escenario granadino le lleva a tomar una decisión inédita: grabar un disco enteramente dedicado al tango sin ningún tipo de fusión o guiño al flamenco. El álbum, Sin Remache, producido por Daniel Giraudo, obtuvo la misma acogida que su directo, tanto en España como en Argentina.
En 1988, el cantaor recibe una invitación a participar en el Festival de Tango de Buenos Aires, un honor inesperado que tuvo que declinar por motivos profesionales.
En los años 90 participa en festivales de músicas del mundo e incluso se incorpora a la gira Secret World Tour de 1993 con Peter Gabriel. Colaboró con el grupo de rock Reincidentes y otra banda Marea versionó su tema "Como el viento de Poniente" para el álbum Besos de perro (2002), lo que le acercó al gran público.
Anarquista afiliado a la CNT, en sus cantes son protagonistas los jornaleros, los pescadores y los trabajadores del campo. En sus versos desnuda las perversas jerarquías sociales, la vacuidad de los políticos, los manejos de los poderosos y ensalza la dignidad del ser humano.
El flamenco nació en la pobreza de la baja Andalucía. Muchas de sus letras y sus músicas más representativas son una perfecta expresión del sufrimiento. Por eso, este arte es y sigue siendo una herramienta para mover conciencias, una bandera que enarboló como nadie el Cabrero, que la tierra le sea leve.