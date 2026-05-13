Muere el cantaor José Domínguez 'el Cabrero' a los 81 años de edad

El cantaor flamenco José Domínguez, el Cabrero, ha fallecido en Sevilla a los 81 años en la mañana de este martes. Una figura carismática, libertaria y admirada en el mundo del cante de las últimas décadas.

Desde niño y durante buena parte de buena parte de su vida adulta fue pastor de cabras, si bien accedió a las redes sociales en la etapa final de su carrera artística. El pastoreo le dio mucho tiempo para "pensar, y mirar lejos" siendo para él "un refugio".

La capilla ardiente se instalará en el Teatro Municipal de la localidad sevillana de Aznalcóllar, su lugar de nacimiento, y por deseo expreso de la familia no se permitirá su cobertura a los medios, según han informado desde la promotora Acción Producciones.

El Cabrero llevaba unos años retirado de los focos. En 2020, dijo adiós los escenarios y al público porque le dolía "el diafragma y el sombrero", tras interrumpir su gira de despedida en mayo de 2019 por un ictus.

Personaje de leyenda, el periodista Eduardo Izquierdo le dedicó una biografía novelada titulada Debo ser muy buena presa cuando tengo tantas escopetas apuntándome. José Domínguez fue un elemento singular de la música popular española de la que destacaba su recia y humilde personalidad y su cualidad de poeta del pueblo.

Sus inicios como cantaor estuvieron inspirados por el disco Canta Jerez, con tío Borrico, Terremoto, el Sernita, el Sordera, Romerito, el Mono, el Indio y a la guitarra Morao.

Emblema cultural de la Transición, su primer disco en 1975 fue Así canta el Cabrero. Logró fama internacional y la cadena francesa La Sept le dedicó un documental en 1988: El Cabrero. El canto de la Sierra. En sus años dorados, las peñas flamencas se lo rifan por delante de iconos como Camarón o el Lebrijano.