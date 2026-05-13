Expulsan a activistas propalestinos por protestar en la actuación de Israel de la primera semifinal de Eurovisión

Activistas propalestinos han sido expulsados de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión, celebrado este año en Viena (Austria), por protestar por la actuación de Israel en el certamen y la guerra en Gaza.

Según se pudo escuchar en la retransmisión en directo de la televisión pública ORF, al menos una persona ha gritado "Stop the Genocide" (Paren el Genocidio) al comienzo de la canción 'Michelle' del representante israelí Noam Bettan, en alusión a las operaciones militares de Israel en la Franja.

La propia emisora ha explicado en su web que "una persona del público, que se encontraba cerca de un micrófono, expresó en voz alta su opinión al comienzo y durante la actuación del artista israelí". "Más tarde, tras seguir perturbando el evento y después de que se le pidiera varias veces que dejara de hacerlo, la persona fue expulsada del recinto", ha agregado ORF, sobre unos gritos que han sido eliminados del vídeo individual de la actuación.

En vídeos que circulan por las redes sociales, se ve cómo tres personas, una de ellas con el lema "Palestina libre" pintado en su espalda, han sido sacadas de la sala en medio de gritos "Palestina libre".

La participación de Israel motivó a cinco países, entre ellos España, Irlanda y Países Bajos, a abandonar este año Eurovisión, cuyas galas tampoco se retransmiten por ninguno de los canales de RTVE. En esta ocasión, 35 países participan en esta edición, la cifra más baja desde 2004.