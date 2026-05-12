El Supremo sentencia que los interinos solo se convertirán en fijos si han superado una oposición

Los interinos que hayan aprobado un proceso selectivo pero se hayan quedado sin plaza, si posteriormente encadenan contratos temporales, sí podrán convertirse en fijos en la Administración Pública. Así lo ha fallado el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, que establece así criterio jurídico por el abuso de temporalidad del Estado.

El Alto Tribunal determina que quienes no hayan superado un procedimiento de acceso al empleo público "sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad" no pueden adquirir la condición de fijos como consecuencia del abuso en la temporalidad "porque se vulneraría la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público". Además, "se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos".

Para reparar el abuso de temporalidad (el uso de contratos temporales para cubrir funciones permanentes en lugar de convocar plazas fijas) y garantizar la eficacia del acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, considera que debe abonarse una indemnización calculada conforme a los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador.

La Unión Europea ha amonestado a España por el abuso de la temporalidad de los trabajadores en el sector público. Dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 dictaminaban que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública.

El Supremo recurre a Luxemburgo para fijar criterio Para aclarar el criterio jurídico a aplicar en las causas a tratar, el Tribunal Supremo recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó, a partir de marzo de 2016, un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad de Madrid. El juzgado de primera instacia declinó convertirla en fija y optó por declararla indefinida no fija, una calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez extinguida la relación laboral. El Gobierno anuncia 27.232 plazas de empleo público y refuerza la plantilla tecnológica y ante emergencias climáticas